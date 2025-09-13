La Lotería Nacional deja un primer premio en Tías

Suma y sigue. La diosa fortuna vuelve a sonreír a las Islas Canarias en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado 13 de septiembre, según informó Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo ha vuelto a colocar a Canarias en el mapa de los premiados, con un primer premio que recayó en el número 68.374, valorado en 300.000 euros al número.

La administración situada en Tías (Lanzarote) fue uno de los puntos de venta agraciados en este sorteo, lo que convierte a la localidad en protagonista de la jornada y reafirma la buena racha que los isleños vienen disfrutando en las últimas semanas.

El número 68.374 no solo tocó en Canarias. También dejó fortuna en diferentes rincones de la geografía española, como Fuengirola (Málaga) o La Vereda (Murcia.

Detalle del punto de venta donde se suministró el boleto afortunado. / ONLAE

En total, este primer premio se encuentra valorado en 300.000 euros al billete, lo que supone un gran impulso económico para cada uno de los agraciados.

Canarias, territorio afortunado

La suerte en Canarias no es algo nuevo. En los últimos años, las islas han sido escenario habitual de premios importantes tanto en la Lotería Nacional como en la Primitiva, la Bonoloto o el Euromillones. La administración de Tías (Las Palmas), ubicada en la calle Fraternidad número 5, se suma a la lista de establecimientos que han repartido grandes alegrías.

El premio vuelve a poner de manifiesto la tradición de juego en Canarias, donde la compra de billetes de la Lotería Nacional es una costumbre muy arraigada en pueblos y ciudades. El hecho de que un primer premio haya vuelto a recaer en las islas no hace sino reforzar la sensación de que el Archipiélago mantiene un vínculo especial con la suerte.

En definitiva, el sorteo de este sábado deja un nuevo titular: Canarias vuelve a sonreír con la Lotería Nacional, y un agraciado o agraciada de Tías se lleva nada menos que 300.000 euros. Una cifra que cambiará su vida y que confirma, una vez más, que la fortuna sigue muy presente en el Archipiélago.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).