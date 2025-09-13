MONCAR reabre en Arrecife: la primera óptica que marcó generaciones

Cuando se habla de la historia de Arrecife, hay lugares que permanecen en la memoria colectiva como parte de la vida cotidiana. Óptica MONCAR es uno de esos rincones entrañables, una referencia para generaciones de lanzaroteños que buscaban mejorar su visión y, al mismo tiempo, encontraban un espacio familiar en el corazón de la ciudad. Hoy, tras un proceso de renovación y con la energía intacta, MONCAR reabre sus puertas tras varias semanas cerradas por reforma.

En la entrevista que mantenemos con ella, Fátima no tarda en emocionarse al recordar sus primeras vivencias relacionadas con la óptica. “Yo era una niña pequeña y me gustaba venir con mi padre. Recuerdo que, justo delante, pasaba cada semana un pastor con sus cabras. “Eran otros tiempos, el bullicio del muelle de la cebolla, las calles tranquilas, y ese aroma de tradición que marcaba nuestra vida”...recuerda con cierta añoranza. Mi padre abrió la primera óptica de la isla en abril de 1954, y me la señalaba como un lugar especial, y para mí lo sigue siendo”.

Esos recuerdos, cargados de sencillez y de cariño, son la base sobre la que Fátima ha continuado el legado de su familia. La reapertura de MONCAR no es solo recuperar un local histórico, sino también apostar por un servicio actualizado y especializado, en sintonía con las necesidades actuales. “Arrecife ha cambiado mucho desde entonces. Aquella Lanzarote pequeña y familiar en la que nos conocíamos todos es hoy un núcleo en crecimiento, con nuevas demandas y con una población que valora tanto la calidad técnica como la atención humana. En MONCAR queremos ser ese puente entre lo que fuimos y lo que somos”.

La reapertura ha despertado también el interés de quienes recuerdan los primeros años de MONCAR. Muchos vecinos han vuelto a entrar por sus puertas, algunos incluso solo para saludar y compartir anécdotas. “Me cuentan cómo venían de jóvenes con sus padres o abuelos, o cómo la óptica era un punto de referencia en la ciudad. Hay muchas anécdotas: “la familia real contó con nosotros cuando veraneaba en la isla, Cesar Manrique era cliente nuestro...y amigo de la familia, y así podría seguir...” Para mí, todo esto es un regalo: demuestra que formamos parte de la historia de Lanzarote”.

La óptica de hoy combina la esencia de siempre —unas gafas bonitas, un trato cercano, un consejo personalizado— con técnicas que marcan la diferencia. Y es que Fátima fue pionera en Lanzarote en adaptar lentes de contacto, y también en realizar ortoqueratología, una técnica que permite a los pacientes disfrutar de buena visión sin gafas ni lentes de contacto durante el día únicamente durmiendo con unas lentillas especiales. Actualmente ofrecen programas de baja visión, especialmente útiles para personas con maculopatías, con el objetivo de devolverles la capacidad de lectura y mejorar su calidad de vida. La terapia visual en niños y adultos es otro de los pilares que ha incorporado la nueva etapa de MONCAR.

Fátima insiste en que la clave del éxito está en mirar hacia el futuro sin olvidar las raíces. “Hoy trabajamos con tecnologías que hace unos años parecían impensables, pero la base sigue siendo la misma: escuchar al paciente, entender sus necesidades y ofrecerle lo mejor. Ésta es una profesión muy humana, y eso no debe perderse”.

Son más de cuatro décadas de trabajo en las que ha visto crecer a varias generaciones: niños que llegaban de la mano de sus padres para probarse sus primeras gafas y que, con el tiempo, volvieron convertidos en adultos llevando a sus propios hijos a la misma óptica. “Es una emoción enorme ver cómo el tiempo pasa, cómo las familias se transforman, pero siguen confiando en nosotros. Es como formar parte de sus vidas y de sus recuerdos”, confiesa.

Óptica MONCAR | Calle Quiroga 6, Arrecife | Teléfono: 928 811 319