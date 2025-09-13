San Bartolomé se vuelca en la Romería de Los Dolores, tradición y devoción en Lanzarote

La Romería de Los Dolores, celebrada en honor a Nuestra Señora de Los Dolores, patrona de Lanzarote, volvió a llenar las calles de San Bartolomé de color, música y devoción. El recorrido partió desde la Plaza del Ayuntamiento hasta el Santuario de Mancha Blanca, convirtiéndose en una de las citas culturales y religiosas más esperadas del año en la isla.

Decenas de agrupaciones folclóricas, colectivos vecinales y asociaciones participaron en una jornada que simboliza el encuentro entre generaciones y la continuidad de las tradiciones populares de Canarias. La romería contó con la presencia de autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Isidro Pérez, que subrayó la importancia de mantener vivas estas manifestaciones culturales.

“La Romería de Los Dolores es un día de unión, devoción y orgullo colectivo, en el que nuestro pueblo muestra lo mejor de sí mismo”, señaló el regidor

Tradición y cultura en el corazón de Lanzarote

La Romería de Los Dolores es un referente en el calendario festivo de Canarias. Según datos del Gobierno de Canarias, más del 60% de la población insular participa cada año en fiestas patronales y romerías, lo que refuerza la idea de que estos eventos no solo son celebraciones religiosas, sino también espacios de cohesión social y preservación cultural (fuente oficial).

El impacto de estas fiestas en la identidad local ha sido estudiado por la Universidad de La Laguna, que destaca cómo las romerías favorecen la transmisión intergeneracional de valores y tradiciones, además de su relevancia en el turismo cultural (estudio ULL).

La Romería de Los Dolores es un referente en el calendario festivo de Canarias. / Ayuntamiento de San Bartolomé.

Además de su valor religioso y cultural, la Romería de Los Dolores representa un impulso para la economía local. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el turismo vinculado a las fiestas populares supone cada año un incremento notable en la llegada de visitantes a Lanzarote, generando actividad en el sector hotelero, gastronómico y de transporte (ISTAC).

Un informe de la Comisión Europea sobre patrimonio cultural también señala que este tipo de celebraciones son clave para diversificar la oferta turística y fomentar un modelo sostenible que potencie la cultura local (Comisión Europea).

Música, tradición y ofrendas a la patrona

Durante la jornada, los trajes típicos de Lanzarote, las parrandas y las ofrendas a la Virgen de Los Dolores protagonizaron un ambiente único. Las calles se llenaron de música popular, bailes tradicionales y muestras de artesanía, recordando que estas manifestaciones son parte esencial de la identidad canaria.

Los trajes típicos de Lanzarote, las parrandas y las ofrendas a la Virgen de Los Dolores protagonizaron un ambiente único. / Ayuntamiento de San Bartolomé.

Investigaciones del Instituto de Patrimonio Cultural de España subrayan la importancia de proteger estas expresiones como parte del patrimonio inmaterial, ya que constituyen un legado vivo y dinámico que se adapta a los tiempos sin perder su esencia (IPCE).

Orgullo colectivo y futuro de la tradición

La Romería de Los Dolores no es solo una fiesta, es la reafirmación de un pueblo que se reconoce en sus raíces y que proyecta su identidad hacia el futuro. En San Bartolomé, esta cita anual es sinónimo de encuentro, respeto por la historia y compromiso con el patrimonio cultural de Lanzarote.

Con cada edición, el municipio demuestra que la tradición no está reñida con la modernidad, sino que es la base sobre la cual se construye un modelo de convivencia y orgullo colectivo.