Seguridad entrega dispositivos de radio para coordinar la romería en Mancha Blanca

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote entregó ayer los equipos de comunicación tetras a los ayuntamientos de la Isla. En la reunión, celebrada en el Puesto de Mando Avanzado situado en Mancha Blanca, estuvo presente la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar; el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, Francisco J. Aparicio; el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; y representantes de los siete municipios.

Con esta acción, se refuerzan los mecanismos de coordinación y respuesta entre las instituciones, asegurando un dispositivo eficaz de cara a la celebración de la Romería de Los Dolores, que tendrá lugar hoy en Mancha Blanca.

El operativo diseñado contempla la presencia de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, Policía Canaria, voluntarios y personal sanitario, que estarán conectados en todo momento a través de la red tetra, lo que permitirá una comunicación rápida y segura en caso de cualquier incidencia.

El Consorcio de Seguridad y Emergencias hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore respetando las indicaciones de los cuerpos de seguridad y disfrute de la Romería de Los Dolores con seguridad.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, agradece al voluntariado y los dispositivos de emergencias que velarán por la seguridad durante este fin de semana.

Asimismo, Betancort destacó: «Miles de romeros y romeras partirán de todos los puntos de la Isla para peregrinar a Dolores, por lo que es fundamental que respeten los caminos establecidos para ello y que salgan con tiempo suficiente» y recuerda que para la romería de Mancha Blanca «hay que vestirse con fundamento».