¿Está controlado definitivamente el derrame del pesquero marroquí en Órzola?

El Gobierno de Canarias ha anunciado la desactivación de la alerta por contaminación marina en Lanzarote, decretada tras el encallamiento y posterior incendio del pesquero marroquí frente a la costa de Haría, cerca de Órzola.

Según la Dirección General de Emergencias, la medida se hace efectiva desde las 17:00 horas de este domingo, después de que los trabajos de limpieza y control del litoral llevados a cabo por el Consorcio de Seguridad y Emergencias hayan confirmado la ausencia de restos contaminantes en la zona.

La costa de Lanzarote vuelve a la normalidad

Los equipos de intervención han verificado que no existen nuevos derrames en el entorno del barco encallado, lo que permite dar por cerrada esta fase de emergencia y desactivar el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (PEVOLCA).

Emergencia en Órzola: un atunero encalla y arde en La Condesa / La Provincia

El pasado viernes, el Ministerio de Transportes mantenía en vigor el Plan Marítimo Nacional en Lanzarote, aunque rebajó su nivel de emergencia a fase de alerta, lo que ya anticipaba la mejora de la situación.

Un accidente con 5.500 litros de combustible

El pesquero, que encalló en la madrugada del miércoles, partió de Marruecos con unos 5.500 litros de gasóleo. Gran parte de ese combustible ardió tras el incendio que afectó a la embarcación, reduciendo el riesgo de vertidos graves en el litoral lanzaroteño.

El patrón del barco, además, denunció el robo sufrido tras el siniestro, un hecho que se suma al impacto medioambiental y económico del accidente.

Semanas de preocupación en Lanzarote

La alerta por este suceso se suma a las noticias publicadas en La Provincia en las últimas semanas, que ya advertían de la fragilidad de las costas canarias ante los derrames de combustible y la necesidad de protocolos más rápidos de actuación.

De hecho, días antes del accidente en Haría, el diario recogía declaraciones de colectivos ecologistas que alertaban del riesgo de contaminación marina en zonas de alto valor ecológico como Órzola y La Graciosa, un temor que, aunque controlado ahora, evidenció la vulnerabilidad de estas aguas.

La finalización de la alerta supone un alivio para vecinos, pescadores y sectores turísticos de Lanzarote, que temían un daño más grave para su ecosistema marino y para la imagen de la isla como destino.

El Gobierno regional insiste en que se mantendrá una vigilancia preventiva en la zona para evitar cualquier episodio residual, al tiempo que se evaluarán posibles medidas para reforzar la seguridad en casos similares.