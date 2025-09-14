Lanzarote se consolida como epicentro del folclore canario en el XXXV Encuentro Nanino Díaz Cutillas

El municipio de Tinajo y la localidad de Mancha Blanca se convirtieron este fin de semana en el gran escenario de la música y la tradición popular gracias al XXXV Encuentro Folklórico Nanino Díaz Cutillas, una cita que reunió a agrupaciones de todas las islas del Archipiélago y que volvió a colocar a Lanzarote en el corazón del folclore canario.

Una noche mágica de tradición y unión entre islas

El público llenó el recinto en una velada enmarcada en las Fiestas de Los Dolores 2025, demostrando la vigencia de un festival que, tras más de tres décadas, mantiene viva la herencia cultural del recordado poeta y folclorista grancanario Nanino Díaz Cutillas.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que “este encuentro no es solo un espectáculo musical, es un símbolo de unión entre islas y generaciones. Tinajo y Lanzarote se han convertido en el corazón del folclore canario”.

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, subrayó que la calidez del público lanzaroteño convierte al festival en una de las joyas culturales de Canarias, uniendo tradición y futuro en torno a la música, la palabra y la danza.

Representación del folclore de todas las islas

El XXXV Encuentro reunió a agrupaciones de todo el Archipiélago, reforzando su carácter integrador. Actuaron la Agrupación Coros y Danzas de Arrecife y Calicanto por Lanzarote; Beatriz Alonso y Javier Cerpa por Gran Canaria; Víctor Estárico con solista invitado por Fuerteventura; Almudena Hernández por La Graciosa; Los Arrieros y Candela Gorrín junto a Juanma Benítez por La Palma y El Hierro; el Grupo Folklórico San Borondón por Tenerife; y Juan Mesa & Tetrabaifo representando a La Gomera.

La velada fue presentada por el verseador Yeray Rodríguez, que aportó ingenio, humor y poesía, logrando que cada actuación conectara con el público de forma cercana y emotiva.

Con esta nueva edición, el Encuentro Nanino Díaz Cutillas ratifica a Lanzarote como referente cultural en el Archipiélago, siguiendo la estela de ediciones anteriores donde el folclore ha sido un elemento de cohesión social y de promoción turística. En semanas recientes, La Provincia.es ya destacó cómo las Fiestas de Los Dolores son uno de los principales reclamos culturales de la isla, reforzando el valor de estos eventos para el desarrollo cultural y económico de Lanzarote.