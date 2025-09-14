La Musicleta lleva su música a La Graciosa, Haría y Guatiza

Los próximos 4 y 5 de octubre, el proyecto cultural itinerante La Musicleta recorrerá la isla de La Graciosa, Haría y Guatiza con una propuesta gratuita, abierta y para todos los públicos: tres jornadas de espectáculos al aire libre con música, circo, narración y humor para todas las edades.

La iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura del Cabildo de Lanzarote, cuenta además con la colaboración de los Ayuntamientos de Haría y Teguise, y apuesta por una cultura cercana, sostenible y descentralizada, llevando propuestas escénicas de calidad a espacios no convencionales del territorio insular.

Cada jornada comenzará con un pasacalle de La Musicleta, una llamada festiva que recorrerá las calles de cada localidad para invitar a vecinos y vecinas a sumarse a esta experiencia cultural viva. Un gesto poético que transforma la calle en escenario y acerca el arte al corazón de cada pueblo.

Programación de Musicleta

La programación comienza el sábado, 4 de octubre, en La GraciosLa Musicleta Conecta Lanzarote es una invitación a vivir la cultura como punto de encuentro, de manera accesible, divertida y transformadora.a. La jornada arranca a las 10.00 horas, con el pasacalle y montaje. A continuación, sobre las 11.00 horas, Vicky Dos Santos ofrece un espectáculo infantil lleno de humor, cercanía y música. A su término, a las 12.15 horas, actuación de Mampara Paró, un trío de indie pop tropical con letras frescas y ritmo contagioso que harán disfrutar al público asistente.

Ese mismo sábado, por la tarde, la Musicleta si instalará en el municipio de Haría. Así, a las 17.00 horas, habrá pasacalle y montaje para que una hora más tarde, a las 18.00 horas, Aerial Circo Lanzarote ofrece un espectáculo de acrobacias aéreas y poesía visual desde las alturas.

Después, a las 19.15 horas, tendrá lugar la actuación del grupo Air Baifo, con fusión de electrónica, folk y raíces canarias con alma volcánica. Al día siguiente, domingo, 5 de octubre, por la mañana Musicleta se traslada a la localidad de Guatiza. Allí, a las 10.00 horas, pasacalle y montaje para luego, a las 11.00 horas, Isabel Cabrera ofrecerá un espectáculo de narración oral y arte visual para toda la familia. A las 12.15 horas, actuación de Lidia con Ello, una voz potente y personalidad sobre el escenario, entre el soul y el rock.

Premio Empresa Social 2025

La Musicleta, una producción de Roque Cabrera, es ganadora del Premio Empresa Social 2025 al mejor proyecto para la promoción de la cultura, es una plataforma escénica móvil y sostenible que lleva el arte y la música a donde no siempre llega: a los barrios, las plazas, las Islas y las personas.

Festival Soplo de Letras

Por otra parte, el 25 de septiembre, a las 20.30 horas, el Festival Soplo de Letras presenta una nueva edición en la carpa municipal de Teguise. Este evento cultural, con entrada gratuita, contará con tres de los espectáculos de humor más aclamados de las Islas Canarias a cargo de los reconocidos cómicos Petite Lorena, la compañía Abubukaka y Delia Santana.

El Festival Soplo de Letras es una propuesta cultural que desde 2016 ha buscado fomentar la escritura, la lectura y la oratoria a través de un enfoque multidisciplinar, combinando música, teatro, literatura, comedia, poesía y educación. Después de su paso por diferentes islas del archipiélago, esta edición promete una noche inolvidable en Lanzarote. Los tres artistas invitados destacan por su trayectoria y éxito en el panorama del humor.

El evento representa una oportunidad única para disfrutar de la comedia en su máxima expresión y con el sello de calidad de Soplo de Letras y que cuenta con patrocinadores públicos y privados. n