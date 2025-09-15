El obispo de Canarias pide no llamar “ilegales” a los migrantes que llegan en cayuco porque “tenemos la obligación de acogerlos”

Lanzarote celebra este lunes, 15 de septiembre, su día grande en honor a su patrona, la Virgen de Los Dolores, conocida popularmente como Virgen de Los Volcanes, que evoca el histórico milagro cuando la lava se detuvo en el año 1736 ante un cuadro que portaron los vecinos con la imagen para que parara las coladas tras seis años de erupciones en la Isla.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, presidió la eucaristía celebrada esta mañana en la explanada de Mancha Blanca (municipio de Tinajo), junto a la ermita de Los Dolores.

La migración hacia Canarias estuvo presente en la homilía del obispo, quien pidió no llamar “ilegales” a los migrantes que se juegan la vida en un cayuco intentando llegar a Canarias, como los que proceden de Mali, uno de los países de origen de los africanos que utilizan la Ruta Canaria para llegar a Europa.

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, este lunes, durante la homilía en la misa en honor a la Virgen de Los Dolores, patrona de Lanzarote / TVAC

“Están pidiendo refugio, vienen con todos sus derechos, según los tratados internacionales. Después de todo el sufrimiento”, reprochó el obispo, “encima se encuentra ese migrantes de Mali que aquí son ilegales porque no se cumplen los tratados internacionales y hay que cumplirlos. Piden refugio, piden asilo, por eso es una barbaridad decir que son ilegales, ni ellos ni ninguno".

Subrayó que "todos tenemos una obligación de acogerlos, pero sobre todo, de acabar con ese escape de gas para que el Atlántico deje de ser un cementerio, al igual que el Sáhara”, deseó el obispo ante el público congregado en Mancha Blanca, entre ellos, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y otras autoridades de Lanzarote.

“Hay que acabar con el cementerio del Atlántico”

“Así como María acompañó a Jesús en su pasión, nos enseña a acompañar a quienes sufren, enfermos, ancianos, pobres, familias rotas y, como no, a los migrantes”, afirmó Mazuelos.

Por eso, “de nuevo tenemos que seguir gritando que hay que acabar con el cementerio del Atlántico para tantas y tantas personas que no salen [de sus países] por gusto ni por placer, sino porque están esquilmando su riqueza”.

"Los migrantes piden refugio, piden asilo. Por eso es una barbaridad decir que son ilegales, ni ellos ni ninguno" José Mazuelos — Obispo de la Diócesis de Canarias

Los coros de Tinajo y San Ginés pusieron música y voz a la misa, a la que también acudieron,entre otros religiosos, el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, el vicario de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, Juan Carlos Medina, y el párroco de Tinajo, Francisco García.

La solución “no es fácil”

Mazuelos abogó por ponerse “todos a una buscando el bien común” para dar respuestas a la migración, aunque admitió que "no es fácil". “Da igual la política, los partidos, todos a una. Y aquí, también la Iglesia de África tiende la mano para ver si buscamos soluciones para que dejen de salir personas en esos cayucos y morirse en medio del Atlántico”.

Invocó a la Virgen María recordando las palabras del Papa León XIV, como “esperanza porque el mal no va a tener la última palabra, no va a triunfar, esa es la fuerza que tenemos [en referencia a las guerras en Gaza y Ucrania]. El mal no tendrá la última palabra y de eso nos habla la Virgen de los Volcanes, que sigue cuidando de sus hijos”.

Romería de Los Dolores 2025 en honor a la patrona de Lanzarote / La Provincia

“El volcán de la vida de los tiempos”

“La Virgen que veneramos”, destacó Mazuelos, “no es una imagen lejana sino una madre que camina con su pueblo, que intercede por nosotros y que nos enseña a vivir la fe en medio de las dificultades, como bien vivimos el pasado diciembre con su salida extraordinaria, donde pudimos experimentar todo un pueblo que sabe que tiene una madre aquí en Mancha Blanca, que sabe que tiene una madre para cuando el volcán de la vida de los tiempos suelte esa lava mortífera, María está ahí siempre para darnos la mano y para seguir adelante con nosotros”, rememorando la Subida de Los Dolores a su santuario tras ocho días en Arrecife.

Recordó que “por eso, la devoción la Virgen de Los Dolores nace de la experiencia viva de este pueblo cuando el volcán amenazaba con sepultar la isla en el siglo XVIII, los lanzaroteños acudieron a María en oración y procesión y las lavas se detuvieron milagrosamente en Mancha Blanca. Desde entonces, cada año, peregrinos de toda la isla caminan a Mancha Blanca, como bien nos cantaba Manu Carrasco el año pasado en este mismo escenario, que decía que estaba bendecido por el obispo. Aquí siempre hay un refugio porque en el manto de la Virgen de Los Dolores cabe todo el mundo. Los pechos maternales de María siempre están dispuestos a acogernos”.

C. L.

Conciertos de Los Sabandeños, Mestisay y Rosana

Las fiestas en honor a la patrona de Lanzarote finalizan esta noche con el concierto de Los Sabandeños, Olga Cerpa y Mestisay (20.00 horas) y la actuación de la cantante lanzaroteña Rosana (21.00 horas) en la explanada de Mancha Blanca.

A continuación, tendrá lugar la exhibición de fuegos artificiales.