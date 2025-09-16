Lanzarote acoge su primer Congreso de Veterinarios y Auxiliares para impulsar la formación y el bienestar animal
El Cabildo de Lanzarote organiza el evento, que se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en el Salón de Actos de la Corporación Insular con ponencias y talleres de expertos
El Cabildo de Lanzarote ha dado un nuevo paso a favor del bienestar animal al organizar, por primera vez, el Congreso de Veterinarios y Auxiliares Veterinarios (ATVs) de Lanzarote.
Este evento inédito se celebrará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Salón de Actos de la institución insular y reunirá a profesionales del sector, además de estar abierto a toda persona interesada en la salud y el cuidado de los animales.
La presentación del evento este martes corrió a cargo del presidente insular, Oswaldo Betancort, y el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana. Ambos destacaron la importancia estratégica de este congreso para la isla, resaltando que la iniciativa responde a una demanda real del sector y refuerza la política insular de implicación activa en la promoción del bienestar animal, el apoyo a las protectoras y la gestión ética de colonias felinas.
Formación, innovación y debate para profesionales y el público general
El I Congreso de Veterinarios y Auxiliares de Lanzarote nace con el objetivo fundamental de fomentar la formación continua, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la profesión veterinaria en la isla. El programa, que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y varias empresas del sector, ofrecerá más de una decena de ponencias especializadas, presentadas por expertos de reconocido prestigio.
Las temáticas que se abordarán incluyen desde la ortopedia, la nutrición y la oftalmología, hasta cuestiones de máxima actualidad como la inteligencia artificial aplicada a la gestión veterinaria y el tratamiento del dolor felino. Igualmente, habrá talleres y conferencias sobre la gestión ética de colonias de gatos y los cuidados quirúrgicos en la práctica diaria.
En palabras del presidente del Cabildo, el evento posiciona a Lanzarote como “referente regional en materia de veterinaria y cuidados animales”, fortaleciendo la “mejora continua de la práctica profesional” y, por ende, el bienestar de los animales de compañía, domésticos y callejeros.
Programa del Congreso de Veterinarios y Auxiliares Veterinarios (ATVs)
El congreso se desarrollará en dos jornadas intensivas con una estructura que busca combinar contenidos técnicos y espacios para el diálogo:
- Viernes 19 de septiembre:
- Apertura oficial a cargo de la Consejería de Bienestar Animal
- Conferencias sobre el Presa Canario, patologías ortopédicas en animales, nutrición en pequeños animales
- Ponencias sobre el uso de inteligencia artificial en la gestión veterinaria
- Estudio de la detección y tratamiento del dolor felino
- Sábado 20 de septiembre:
- Sesiones dedicadas a problemas respiratorios, cuidados quirúrgicos y dermatitis atópica
- Talleres de oftalmología y radiología veterinaria
- Debate y análisis sobre la gestión ética de colonias felinas
- Mesa redonda de conclusiones y clausura oficial del Congreso
Compromiso institucional y respaldo profesional
El consejero Armando Santana subrayó el papel esencial del evento como punto de encuentro y punto de partida para nuevos proyectos colaborativos entre veterinarios, auxiliares y defensores de los animales. “El bienestar animal solo es posible cuando hay profesionales formados, comprometidos y con recursos suficientes”, afirmó Santana, reiterando el respaldo del Cabildo a todo lo que suponga avanzar en la calidad del cuidado animal.
Además de dirigirse a los profesionales del sector, el congreso está abierto al público interesado, contribuyendo así a la concienciación social sobre la importancia de la salud animal y la tenencia responsable.
