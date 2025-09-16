Lanzarote acoge su primer Congreso de Veterinarios y Auxiliares para impulsar la formación y el bienestar animal

El Cabildo de Lanzarote ha dado un nuevo paso a favor del bienestar animal al organizar, por primera vez, el Congreso de Veterinarios y Auxiliares Veterinarios (ATVs) de Lanzarote.

Este evento inédito se celebrará los próximos 19 y 20 de septiembre en el Salón de Actos de la institución insular y reunirá a profesionales del sector, además de estar abierto a toda persona interesada en la salud y el cuidado de los animales.

La presentación del evento este martes corrió a cargo del presidente insular, Oswaldo Betancort, y el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana. Ambos destacaron la importancia estratégica de este congreso para la isla, resaltando que la iniciativa responde a una demanda real del sector y refuerza la política insular de implicación activa en la promoción del bienestar animal, el apoyo a las protectoras y la gestión ética de colonias felinas.

Formación, innovación y debate para profesionales y el público general

El I Congreso de Veterinarios y Auxiliares de Lanzarote nace con el objetivo fundamental de fomentar la formación continua, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la profesión veterinaria en la isla. El programa, que cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y varias empresas del sector, ofrecerá más de una decena de ponencias especializadas, presentadas por expertos de reconocido prestigio.

Las temáticas que se abordarán incluyen desde la ortopedia, la nutrición y la oftalmología, hasta cuestiones de máxima actualidad como la inteligencia artificial aplicada a la gestión veterinaria y el tratamiento del dolor felino. Igualmente, habrá talleres y conferencias sobre la gestión ética de colonias de gatos y los cuidados quirúrgicos en la práctica diaria.

En palabras del presidente del Cabildo, el evento posiciona a Lanzarote como “referente regional en materia de veterinaria y cuidados animales”, fortaleciendo la “mejora continua de la práctica profesional” y, por ende, el bienestar de los animales de compañía, domésticos y callejeros.

Programa del Congreso de Veterinarios y Auxiliares Veterinarios (ATVs)

El congreso se desarrollará en dos jornadas intensivas con una estructura que busca combinar contenidos técnicos y espacios para el diálogo:

Viernes 19 de septiembre:

Apertura oficial a cargo de la Consejería de Bienestar Animal

a cargo de la Consejería de Bienestar Animal Conferencias sobre el Presa Canario , patologías ortopédicas en animales, nutrición en pequeños animales

, patologías ortopédicas en animales, nutrición en pequeños animales Ponencias sobre el uso de inteligencia artificial en la gestión veterinaria

Estudio de la detección y tratamiento del dolor felino

Sábado 20 de septiembre:

Sesiones dedicadas a problemas respiratorios , cuidados quirúrgicos y dermatitis atópica

, cuidados quirúrgicos y dermatitis atópica Talleres de oftalmología y radiología veterinaria

Debate y análisis sobre la gestión ética de colonias felinas

Mesa redonda de conclusiones y clausura oficial del Congreso

Compromiso institucional y respaldo profesional

El consejero Armando Santana subrayó el papel esencial del evento como punto de encuentro y punto de partida para nuevos proyectos colaborativos entre veterinarios, auxiliares y defensores de los animales. “El bienestar animal solo es posible cuando hay profesionales formados, comprometidos y con recursos suficientes”, afirmó Santana, reiterando el respaldo del Cabildo a todo lo que suponga avanzar en la calidad del cuidado animal.

Además de dirigirse a los profesionales del sector, el congreso está abierto al público interesado, contribuyendo así a la concienciación social sobre la importancia de la salud animal y la tenencia responsable.