Récord de participación en la Feria de Artesanía de Lanzarote 2025: más de 80.000 asistentes en Mancha Blanca

La Feria de Artesanía de Lanzarote 2025 celebró su 36ª edición con un éxito rotundo, consolidándose como una de las principales citas culturales y artesanales de Canarias. El evento, que tuvo lugar del 10 al 15 de septiembre en Mancha Blanca (Tinajo), atrajo a más de 80.000 visitantes, según datos del Cabildo de Lanzarote.

Con esta cifra histórica de participación, la feria no solo superó sus propias expectativas, sino que reafirmó su papel como punto de encuentro para la preservación y proyección de los oficios tradicionales y la identidad cultural del archipiélago. Una de las claves de su éxito reside en su amplia oferta de productos, que van desde lo tradicional hasta las propuestas más innovadoras, pero también en la programación complementaria, que incluye música en vivo, talleres y la oferta de la gastronomía local.

Más de un centenar de artesanos y una ciudad invitada: San Antonio de Texas

Este año, la feria contó con la presencia de más de 100 artesanos y artesanas, que ofrecieron una muestra diversa de productos, técnicas y estilos, desde la cestería o la alfarería hasta la moda y la joyería artesanal.

Como novedad destacada, la ciudad estadounidense de San Antonio (Texas) fue la invitada internacional, abriendo así una ventana al diálogo intercultural entre Canarias y América.

Visita institucional a la Feria de Artesanía 2025. / LP/DLP

Una feria que va más allá del comercio

Lejos de ser únicamente un mercado artesanal, la Feria de Artesanía de Lanzarote se ha convertido en un espacio cultural y de convivencia, como destacó el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío: “La feria trasciende el comercio. Aquí se entrelazan tradición, música, gastronomía, deporte y patrimonio”.

Este enfoque integral la convierte en una plataforma para la difusión de los valores culturales de Lanzarote y La Graciosa, fortaleciendo el tejido social y comunitario de la isla.

Apoyo institucional y compromiso con la artesanía

El evento fue organizado por el Cabildo de Lanzarote, bajo la presidencia de Oswaldo Betancort, a través de las áreas de Cultura y Artesanía. La institución agradeció la implicación del Ayuntamiento de Tinajo, los Centros de Arte, Cultura y Turismo y el respaldo de todas las entidades colaboradoras.

El presidente insular destacó: “La Feria de Artesanía es un motor económico y cultural. Este año hemos superado todas las expectativas, reforzando la identidad de Lanzarote como referente en el ámbito artesanal”.

Premiados en la Feria de Artesanía de Lanzaote 2025. / LP/DLP

Premios Artesanía Lanzarote 2025: el reconocimiento al talento y la trayectoria

En el marco del evento se celebró la entrega de los Premios Artesanía Lanzarote 2025, que buscan visibilizar y valorar el trabajo artesanal. Los galardonados fueron:

Premio a la Trayectoria: Julián Rodríguez Rodríguez

Premio al Talento Joven y Relevo Generacional: Santiago Ramírez Curbelo

Premio de Decoración al Stand del Artesano: Paco Dorta

Estas distinciones pusieron en valor la labor silenciosa pero imprescindible de quienes mantienen viva la herencia cultural y los oficios tradicionales de Lanzarote.

Un evento que fortalece el legado cultural de Lanzarote y La Graciosa

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, agradeció a todas las personas participantes y subrayó el papel de la feria como espacio de memoria viva: “Esta celebración refuerza la identidad cultural de Lanzarote y La Graciosa, manteniendo vivo nuestro legado”.