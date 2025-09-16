El Restaurante El Diablo en Timanfaya contará por primera vez con aire acondicionado

El emblemático Restaurante El Diablo, situado en pleno Parque Nacional de Timanfaya, contará por primera vez en su historia con sistemas de aire acondicionado, al igual que la tienda del centro turístico. Una medida que busca mejorar el confort térmico en unas instalaciones que, por su ubicación geotérmica, registran temperaturas elevadas de forma habitual.

La intervención se enmarca dentro de la estrategia de modernización de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote, que han adjudicado las obras a la empresa Climatega, ganadora del proceso de licitación pública.

Una inversión de más de 415.000 euros

El contrato, valorado en 415.808,79 euros, contempla la adecuación del espacio y la conexión eléctrica de los nuevos sistemas de climatización. Los trabajos se realizarán en un plazo estimado de diez semanas desde la firma del contrato.

Este proyecto ha recibido el visto bueno del Servicio Insular de Patrimonio y del Parque Nacional de Timanfaya, lo que garantiza su compatibilidad con la protección medioambiental y cultural del entorno. Además, se desarrollará en coordinación con la Fundación César Manrique, entidad clave en la conservación del legado del artista lanzaroteño.

Conjunto volcánico en el Parque Nacional de Timanfaya / Néstor Rodan/ Justo Gómez

Una solución esperada y estratégica

Para el consejero de los Centros Turísticos, Ángel Vázquez, esta actuación representa "la solución a un problema histórico". En sus palabras, permitirá activar una nueva estrategia para redimensionar el restaurante El Diablo, reconocido por su singular barbacoa natural que utiliza el calor volcánico del subsuelo como fuente de cocción.

La implantación del aire acondicionado contribuirá no solo a mejorar la experiencia de los visitantes, sino también a ampliar las posibilidades operativas y de explotación del espacio gastronómico, especialmente en épocas de mayor afluencia y temperaturas extremas.

Islote de Hilario en las Montañas del Fuego / Turismo Islas Canarias

El Diablo y la Ruta de los Volcanes: patrimonio natural y artístico

El Restaurante El Diablo, diseñado por el artista César Manrique, es uno de los espacios más singulares del archipiélago canario. Su integración con el paisaje y el uso del calor natural del volcán como elemento culinario lo convierten en una atracción única. La construcción, de planta circular y grandes ventanales para contemplar el paisaje, data del año 1970 (al igual que la Ruta de los Volcanes) y la diseño César Manrique en colaboración con su habitual equipo de colaboradores de la época, entre ellos, el arquitecto Eduardo Cáceres y el artista y electricista Jesús Soto.

A pocos metros, la famosa Ruta de los Volcanes permite a los visitantes recorrer en guagua un paisaje de cráteres, cuevas y mantos de lava a lo largo de 14 kilómetros dentro del Parque Nacional de Timanfaya.

Timanfaya es una zona protegida de gran valor geológico y turístico. La instalación de sistemas de climatización en infraestructuras tan delicadas como las de Montañas del Fuego supone un reto técnico y ambiental. La actuación se ha planteado con criterios de mínimo impacto y con total respeto a las normas de conservación del parque y su patrimonio arquitectónico.

Este proyecto representa un paso significativo en la mejora de la accesibilidad y habitabilidad de los espacios turísticos de Lanzarote, sin renunciar a su identidad volcánica ni al legado artístico que los define.