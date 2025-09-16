Los Sabandeños, Olga Cerpa y Rosana despiden las Fiestas de Los Dolores 2025 en una noche irrepetible

Las Fiestas de Los Dolores 2025 culminaron en la noche del lunes con un evento musical que quedará en la memoria de asistentes y participantes. El escenario principal de Mancha Blanca fue el epicentro de una clausura marcada por el talento de grandes figuras de la música canaria y el regreso a casa de una de las artistas más queridas de Lanzarote.

La velada comenzó con el espectáculo Balada de Sabanda, donde Los Sabandeños, Olga Cerpa y el grupo Mestisay ofrecieron un recorrido musical repleto de los sonidos tradicionales del archipiélago canario.

El repertorio estuvo caracterizado por la fuerza vocal y la emotividad de estos referentes culturales, que juntos repasaron piezas emblemáticas del folklore insular. La fusión de sus voces y su puesta en escena lograron conectar con un público que acudió en gran número, mostrando el arraigo de estas fiestas y la importancia de preservar la identidad musical canaria.

Los Sabandeños, en el concierto, en la noche del lunes en las fiestas de Los Dolores en Mancha Blanca. / La Provincia

Rosana regresa a su tierra para emocionar

El momento más esperado de la noche llegó con el regreso de Rosana Arbelo a su isla natal. La cantautora lanzaroteña, reconocida internacionalmente por éxitos como Si tú no estás o Sin miedo, interpretó algunos de sus temas más aclamados ante un público entregado.

Su actuación, cargada de emoción y cercanía, puso el broche final a una edición de las Fiestas de Los Dolores que serán recordadas por su carácter inclusivo y su calidad artística.

Rosana, entre el público, durante el concierto en la noche del lunes en las fiestas de Los Dolores en Mancha Blanca. / La Provincia

Este reencuentro de Rosana con Lanzarote no solo fue una celebración de su carrera, sino también un homenaje a su vínculo con la isla y su gente. La carismática artista demostró una vez más su capacidad para emocionar a varias generaciones y para reafirmar su compromiso con la cultura canaria.

Unas fiestas que unen patrimonio, cultura y tradición

Tanto el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, como el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, destacaron el valor de unas fiestas que van mucho más allá del entretenimiento. Destacaron la capacidad de este evento para “unir tradición, cultura y sentimiento popular”, convirtiendo a Lanzarote en un referente de la música y de la celebración de las tradiciones. Ambos subrayaron la relevancia de seguir apostando por encuentros que integran música de calidad, patrimonio artesanal y participación colectiva.

Olga Cerpa y Besay Pérez, en la noche del lunes en las fiestas de Los Dolores en Mancha Blanca. / La Provincia

La celebración también sirvió para consolidar a las Fiestas de Los Dolores como uno de los grandes encuentros culturales de Canarias, reuniendo cada año a miles de asistentes en el municipio de Tinajo y extendiendo la proyección del folklore y la música insular dentro y fuera de las islas.