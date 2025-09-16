El Senado votará el 30 de septiembre el levantamiento del aforamiento a Pedro San Ginés para que el Supremo lo juzgue por presunta denuncia falsa

El próximo 30 de septiembre, el Senado debatirá y votará previsiblemente el levantamiento del aforamiento de Pedro San Ginés (CC), actual senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y expresidente del Cabildo de Lanzarote. Esta medida responde a una petición expresa del Tribunal Supremo (TS), órgano judicial que instruye una causa penal en la que San Ginés figura como investigado.

San Ginés ha comunicado su decisión de no comparecer ante la Comisión de Suplicatorios del Senado, declinando así presentar alegaciones o defensa previa ante dicho órgano parlamentario. Con esta renuncia, el senador considera agotado el trámite de audiencia y deja en manos del Pleno del Senado la adopción de la decisión solicitada por el Supremo.

En su escrito, defendió su “absoluta confianza en el Estado de Derecho” y manifestó su disposición a colaborar plenamente con la Administración de Justicia, convencido de que podrá esclarecerse su inocencia en el proceso abierto.

La acusación y el posicionamiento de San Ginés ante la Justicia

El caso que motiva esta actuación parlamentaria deriva de una investigación iniciada en 2022 y que implica a San Ginés por dos hechos: supuesta denuncia falsa y falso testimonio. Es importante subrayar que el conocido aforamiento parlamentario, aplicable a ciertos cargos públicos, implica que cualquier imputación penal debe ser autorizada por la correspondiente cámara legislativa antes de que el Tribunal Supremo pueda proceder penalmente con plenitud de facultades.

San Ginés ve "imposible resultar condenado por denuncia falsa" porque "nunca interpuso ninguna denuncia" y recuerda que la causa ya fue archivada inicialmente por el Supremo

San Ginés ha expresado su tranquilidad ante la indagación judicial, al considerar “imposible resultar condenado” por denuncia falsa, puesto que, según su relato, nunca interpuso denuncia alguna en este caso. Recuerda que la causa ya fue archivada inicialmente por el Supremo, aunque fue reabierta tras el recurso de la Fiscalía y de la denunciante. El senador insiste en que aportó testimonio veraz y corroborado con documentación oficial cuando compareció como testigo y, posteriormente, como acusado ante el alto tribunal.

Procedimiento judicial y contexto político

La investigación se centra en dos grandes líneas, según San Ginés:

Denuncia falsa: San Ginés recalca que nunca denunció personalmente los hechos, sino que la decisión de hacerlo provino del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), a través de Astrid Pérez, dirigente del Partido Popular y consejera de los CACT en aquel momento. San Ginés argumenta que ni él ni otros miembros del Consejo figuran como denunciados a pesar de haber tomado colectivamente la decisión, y critica la “intencionalidad política” del procedimiento impulsado en su contra. Falso testimonio: El senador sostiene que su testimonio ha sido coherente y documentado, respaldado incluso por pruebas periciales y por declaraciones más concluyentes de otros miembros del equipo directivo de los CACT. Defiende que todo cuanto afirmó fue “verificado y soportado documentalmente” tras un análisis judicial.

Contratos bajo sospecha

El núcleo del litigio gira en torno a la gestión de contratos públicos en los CACT durante el mandato de Carlos Espino, exconsejero socialista del Cabildo de Lanzarote. Según San Ginés, la investigación judicial ha cotejado indicios de presuntos pagos irregulares a empresas vinculadas al padre (el empresario Antonio González, ya fallecido) de la denunciante, sumando cientos de miles de euros abonados por servicios con sobrecostes o directamente carentes de contrato formal.

Peritajes ordenados por el juzgado habrían confirmado que estos trabajos fueron facturados muy por encima del valor de mercado, existiendo un caso donde el importe triplicaba el montante originalmente previsto en los acuerdos.

Colaboración y transparencia ante el proceso judicial

A la espera de la decisión parlamentaria sobre el levantamiento del aforamiento el 30 de septiembre, Pedro San Ginés manifiesta su voluntad de que el proceso siga su cauce legal, reiterando que actuará “sin la sombra de duda que suele rodear a todo proceso penal”. Según insiste, toda la información aportada será clave para esclarecer los hechos y defender su inocencia.