Tías activa el proyecto Espacio Joven para impulsar la empleabilidad y prevenir conductas de riesgo entre adolescentes
El Ayuntamiento de Tías, junto a la Fundación Adsis y el Gobierno de Canarias, lanza un programa innovador para acompañar a la juventud del municipio en su desarrollo personal, social y laboral
El municipio de Tías ha puesto en marcha el proyecto Espacio Joven, una innovadora iniciativa que apuesta por la empleabilidad juvenil, la prevención de conductas de riesgo y la participación activa de los adolescentes en la vida del municipio. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y la Fundación Adsis, se crea un espacio seguro, inclusivo y formativo para el futuro de la juventud.
Un nuevo espacio juvenil con alma social y educativa
¿Qué es el Espacio Joven de Tías?
El Espacio Joven Tías es un proyecto piloto que se desarrollará durante los años 2025 y 2026 en el municipio, con sede principal en la Plaza El Pavón, aunque se extenderá a otros espacios públicos del municipio. Está diseñado para ofrecer apoyo real a los jóvenes en su transición hacia la vida adulta, con un enfoque integral y preventivo.
Objetivos clave: prevención, orientación y formación
Entre sus principales objetivos destacan:
- Prevenir conductas de riesgo como el consumo de sustancias, la violencia entre iguales o las relaciones sexuales no seguras.
- Orientar y acompañar a los jóvenes en su inserción sociolaboral mediante itinerarios personalizados.
- Promover la participación activa en la vida comunitaria, el asociacionismo y el desarrollo de proyectos vitales.
Un proyecto con respaldo institucional y visión de futuro
El proyecto está subvencionado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la asignación tributaria del IRPF, y gestionado por la Fundación Adsis, con la implicación directa de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tías.
Durante la presentación oficial, el alcalde José Juan Cruz, el director general de Juventud Daniel Morales, y otros representantes institucionales destacaron el valor de esta colaboración para ofrecer respuestas reales a las necesidades de la juventud.
Metodologías innovadoras para un futuro con oportunidades
Escuela de segunda oportunidad: una vía hacia la empleabilidad
Una de las principales herramientas del proyecto será la implantación de la metodología de Escuela de Segunda Oportunidad, dirigida a jóvenes que han abandonado el sistema educativo y buscan una nueva oportunidad para reinsertarse en el mundo laboral o académico.
Certificados de profesionalidad y orientación personalizada
El Espacio Joven trabaja también en la acreditación de aulas formativas para impartir certificados de profesionalidad, fundamentales para mejorar la empleabilidad. Además, se ofrecerán itinerarios de inserción personalizados, orientación laboral y herramientas para acceder a formación adaptada a las necesidades del mercado actual.
Participación activa y ciudadanía juvenil
Cómo involucrarse en el Plan Estratégico de Juventud
El proyecto contempla la elaboración de un diagnóstico de necesidades juveniles, que servirá de base para la creación del Plan Estratégico de Adolescencia y Juventud de Tías. La concejala Pepa González invitó a asociaciones, colectivos y jóvenes a participar activamente en este proceso. "Queremos que los jóvenes se sientan escuchados y protagonistas de las políticas juveniles", declaró.
Actividades, encuentros y comisiones juveniles
Las acciones del Espacio Joven se agrupan en varias líneas:
- Espacio preventivo y de orientación individual
- Talleres y actividades lúdico-reflexivas
- Encuentros juveniles y comisiones de participación
- Trabajo en red con reuniones semanales entre agentes sociales
Según Leticia Curbelo, coordinadora de la Fundación Adsis, "con estas iniciativas logramos que los jóvenes puedan soñar, crecer y encontrar su camino en un entorno de respeto, orientación y apoyo".
