Arrecife reconoce con los Premios Turismo 2025 a Héctor Fernández, Ambros Martín, el Real Club Náutico y el Summer Challenge

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife celebrará el próximo 23 de septiembre una ceremonia oficial en el patio de La Recova, un espacio emblemático de la capital lanzaroteña. Durante el evento, se hará entrega de los Premios Turismo Ciudad de Arrecife 2025, unos reconocimientos que buscan poner en valor la trayectoria de personas, entidades y eventos que han contribuido significativamente al desarrollo turístico, cultural y deportivo de la ciudad.

El acto estará presidido por el alcalde Yonathan de León, junto a la concejala de Turismo, Comercio y Deportes, Eli Merino.

Estos premios son otorgados por la Mesa de Turismo de Arrecife, un órgano consultivo compuesto por representantes de instituciones públicas, entidades privadas, colectivos y profesionales del sector turístico tanto de la ciudad como del resto de Lanzarote. Su objetivo es reconocer trayectorias destacadas y fomentar el compromiso con la excelencia turística en todas sus dimensiones: desde la promoción del destino hasta el fomento del deporte o la actividad cultural.

Galardonados 2025 con los Premios Turismo Ciudad de Arrecife

Héctor Fernández Machado: impulso internacional del turismo

Uno de los galardones más destacados ha sido para Héctor Fernández Machado, actual CEO de Turismo Lanzarote y exprofesor de marketing en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su trayectoria al frente de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) ha sido clave para proyectar la isla en los mercados internacionales.

Héctor Fernández / @Hfmanchado

Bajo su dirección, Lanzarote se ha consolidado como destino preferente para turistas europeos, y recientemente se ha trabajado intensamente para atraer visitantes de alto poder adquisitivo procedentes de América y Asia. Héctor Fernández ha sido pieza clave en las estrategias de internacionalización y posicionamiento de la marca Lanzarote como destino sostenible y de calidad.

Ambros Martín: excelencia en el deporte de élite

En la categoría de trayectoria deportiva, el premiado ha sido Ambrosio José Martín Cedrés, conocido como Ambros Martín, actual seleccionador nacional del equipo femenino de balonmano, Las Guerreras. Natural de Arrecife, y criado en el barrio de Titerroy, Ambros Martín es una figura de referencia en el mundo del balonmano, habiendo dirigido a selecciones como Rumanía y Rusia, y ganado cuatro Ligas de Campeones de Europa como entrenador.

Ambros Martín / EFE

Su trayectoria comenzó en el balonmano femenino local, y hoy es considerado uno de los técnicos más exitosos del panorama deportivo internacional. El reconocimiento subraya su papel como embajador deportivo de Arrecife.

Lanzarote Summer Challenge: epicentro del CrossFit en Europa

El premio al evento deportivo ha sido otorgado al Lanzarote Summer Challenge, un torneo internacional de CrossFit que se celebra cada año en la capital. Este evento ha convertido a Arrecife en un referente dentro de esta disciplina a nivel nacional e incluso europeo.

Primer día del Lanzarote Summer Challenge 2024 / La Provincia

Durante su celebración, la ciudad se transforma en un gran gimnasio al aire libre, aprovechando los espacios naturales y urbanos para albergar competiciones de alto nivel. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para posicionar Arrecife como un destino líder en eventos deportivos y turísticos, impulsada desde las concejalías de Turismo y Deportes.

Toni Orosa: una vida dedicada al turismo y la cultura local

Otro de los reconocimientos ha sido para Antonio 'Toni' Orosa, premiado por su trayectoria artística y cultural. Orosa, ya jubilado, ha estado vinculado durante décadas a la organización de las fiestas patronales de San Ginés, declaradas de Interés Turístico Nacional, así como al antiguo Patronato de Turismo de Lanzarote.

Toni Orosa (derecha) junto a Pedro San Ginés en su jubilación en 2016 / D. R.

Su labor ha contribuido a la proyección de Lanzarote en ferias y eventos turísticos internacionales, actuando como embajador cultural de la isla. Su legado perdura tanto en las festividades locales como en el recuerdo colectivo de quienes han trabajado por posicionar a Lanzarote como destino de referencia.

Real Club Náutico de Arrecife: referencia náutica y deportiva

El galardón al fomento del turismo local ha recaído en el Real Club Náutico de Arrecife (RCNA), una institución con larga tradición en la organización de eventos deportivos náuticos, como la Regata Internacional Arrecife-Agadir, el Triatlón RCNA Ciudad de Arrecife y la Travesía a Nado San Ginés.

El club, presidido actualmente por Julio Romero Ortega, cuenta con una amplia cantera de regatistas que han destacado a nivel regional, nacional e internacional. Su papel ha sido fundamental en la promoción del deporte náutico y en consolidar la imagen de Arrecife como destino para el turismo activo y los deportes de mar.

"Una ciudad más dinámica y atractiva"

El alcalde Yonathan de León ha felicitado a los premiados, destacando que estos galardones suponen un reconocimiento al esfuerzo individual e institucional por hacer de Arrecife una ciudad más dinámica, atractiva y comprometida con su desarrollo. Por su parte, la concejala Eli Merino subrayó que los premiados son ejemplo del potencial de la ciudad para seguir creciendo como destino turístico, deportivo y cultural, gracias a su buen clima, infraestructuras, oferta de ocio y recursos naturales.

La Mesa de Turismo de Arrecife celebró su reunión deliberativa a principios de septiembre en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, donde se aprobaron estos reconocimientos tras valorar las distintas candidaturas. La composición plural de la Mesa garantiza que los premios reflejen un consenso amplio del tejido social y económico del municipio.