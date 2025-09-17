CaixaBank y ADERLAN reconocen cuatro iniciativas emprendedoras a través del programa Tierra de Oportunidades 2025

CaixaBank y la Asociación para el Desarrollo Rural y Pesquero de Lanzarote (ADERLAN) entregaron el martes en el Centro Cívico de Arrecife los premios del concurso Tierra de Oportunidades 2025, que distinguen a cuatro proyectos emprendedores del medio rural de la isla de Lanzarote, localizados en Conil, Mácher, Villa de Teguise y Tinajo.

Esta iniciativa está impulsada por CaixaBank para toda España y busca reforzar su compromiso con el emprendimiento en las zonas rurales a través de la colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural, siendo esta la tercera edición de este programa en la isla.

Los galardonados en esta tercera edición en Lanzarote han sido:

Bodega Mota , del emprendedor Samuel González , bodega artesanal con identidad local que combina la producción de vinos con visitas enoturísticas.

, del emprendedor , bodega artesanal con identidad local que combina la producción de vinos con visitas enoturísticas. Lanzarote Honeybees , de Selina Katharina Vogel , una experiencia ecoturística que conecta a las personas con la naturaleza a través del mundo de las abejas.

, de , una experiencia ecoturística que conecta a las personas con la naturaleza a través del mundo de las abejas. Batatas Arrugaditas y Harina , de Karliana José Aguilera , proyecto innovador que valoriza la batata local mediante su transformación.

, de , proyecto innovador que valoriza la batata local mediante su transformación. Marco Padrón Buis, joven agricultor, productor de alimentos kilómetro cero, que apuesta por la venta en tiendas de cercanía y representa el interés de las nuevas generaciones en el sector agrícola.

El acto contó con la participación de Enrique Sánchez, director de Área de Negocio de CaixaBank en Lanzarote; Santiago Padín, presidente de ADERLAN; Mónica Acosta, técnico de Acción Social de CaixaBank en Canarias; y Mercedes Robayna, gerente de ADERLAN. Durante la ceremonia, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus iniciativas y compartir su experiencia.

Los proyectos han sido seleccionados por un comité técnico formado por representantes de CaixaBank y ADERLAN, valorando aspectos como la viabilidad, la capacidad de creación de empleo, el potencial de crecimiento, la innovación y la sostenibilidad.

Además, los cuatro premiados participarán en el concurso formativo nacional “El reto de Tierra de Oportunidades”, impulsado por CaixaBank en colaboración con la empresa social Rural Talent, donde se enfrentarán a tres desafíos junto a más de 180 emprendedores de todo el país. Los 20 mejores clasificados accederán a la final nacional, con nuevos reconocimientos, premios económicos y programas de mentorización personalizada.

Formación en comunicación para emprendedores rurales.

El acto de entrega se enmarcó en la formación “Storytelling de marcas: cómo conectar con tu público”, que se celebra del 16 al 19 de septiembre en el Centro Cívico de Arrecife. Impartido por Helena Colomé y Gladys Becerra, de la empresa DML Digital Marketing Lanzarote, este curso tiene como objetivo mejorar las capacidades comunicativas de los emprendedores rurales y pesqueros de la isla, ayudándoles a identificar a su cliente ideal y a conectar de forma efectiva con su público.

Tierra de Oportunidades

El programa Tierra de Oportunidades es una iniciativa de Acción Social CaixaBank destinada a apoyar el emprendimiento en el medio rural, crear empleo y contribuir a fijar población en los territorios. Se desarrolla en colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural de toda España, que conocen en profundidad las necesidades de su entorno, y cuenta con la participación de Rural Talent en la parte formativa. Además, el programa se complementa con la implicación de Voluntariado CaixaBank, MicroBank y AgroBank en acciones de acompañamiento, mentorización y financiación.