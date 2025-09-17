El Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo recibe un premio de la UNESCO por sus buenas prácticas en ciencia ciudadana

El Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo ha sido galardonado con el Premio a las Buenas Prácticas durante la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la UNESCO, celebrada recientemente en Chile. Se trata de uno de los eventos científicos más relevantes del sector, que reunió a más de 500 especialistas de 50 países, incluidos referentes en investigación, gestión y divulgación de geoparques.

La distinción recibida tiene como protagonista al proyecto Portal Anquialino, una iniciativa impulsada por el Geoparque que ha involucrado a estudiantes de institutos de Lanzarote y voluntariado local el pasado mes de mayo. Su objetivo principal es el estudio y la protección del jameíto (Munidopsis polymorpha), un crustáceo (cangrejo ciego) exclusivo de las aguas subterráneas insulares (como la laguna de Jameos del Agua) y considerado un tesoro de la biodiversidad canaria.

El proyecto, desarrollado en mayo, representa un notable ejemplo de ciencia ciudadana, permitiendo que tanto jóvenes como adultos colaboren activamente en tareas científicas y de conservación.

11ª Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la UNESCO, celebrada recientemente en Chile / La Provincia

Lanzarote y el Archipiélago Chinijo: referencia en investigación

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha subrayado que este premio posiciona a la isla y al Archipiélago Chinijo “en la vanguardia de la investigación y la divulgación científica dedicada a nuestro patrimonio natural”. Según Betancort, el reconocimiento de la UNESCO confirma que “Lanzarote avanza en la dirección adecuada: unir ciencia, educación y sostenibilidad para preservar lo que nos hace únicos”.

Por su parte, el consejero de Geoparque, Samuel Martín, destacó el valor de la participación ciudadana y juvenil, señalando que “la ciencia ciudadana nos conecta con redes internacionales y refuerza el compromiso con una sociedad más desarrollada y sostenible”.

Difusión y colaboración internacional en el congreso de Chile

Durante la conferencia en Chile, especialistas del Geoparque y de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote presentaron diversas investigaciones. Entre ellas, estudios sobre análogos planetarios y un póster descriptivo del proyecto Portal Anquialino, realizado en cooperación con el Dr. Alejandro Martínez (CNR-IRSA, Italia), Cristina Camacho y el equipo técnico del Geoparque.