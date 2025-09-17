El Hospital Molina Orosa refuerza la seguridad del paciente con nuevas estrategias y tecnología

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha intensificado su apuesta por la seguridad del paciente implementando una variedad de estrategias y tecnologías orientadas a la mejora continua del cuidado sanitario. En el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, el centro quiere visibilizar el trabajo multidisciplinar y la implicación de todos sus profesionales para que los usuarios reciban una atención integral y de máxima calidad.

La seguridad del paciente es una prioridad en el Molina Orosa, donde se han desarrollado protocolos innovadores para reducir riesgos y prevenir posibles eventos adversos derivados de la asistencia hospitalaria. Gracias a la evidencia científica y la colaboración de diferentes servicios, el hospital ha implantado medidas que involucran tanto al equipo médico como a pacientes y familiares:

Programa de higiene de manos : Considerada una de las acciones más efectivas para evitar infecciones, la correcta limpieza de manos es objeto de campañas, cursos y recordatorios constantes entre todo el personal sanitario.

: Considerada una de las acciones más efectivas para evitar infecciones, la correcta limpieza de manos es objeto de campañas, cursos y recordatorios constantes entre todo el personal sanitario. Sistema de control y dispensación de medicamentos de riesgo: Mediante el uso de dispositivos electrónicos y lectores ópticos, se asegura la trazabilidad de tratamientos, especialmente aquellos considerados citostáticos o de alto riesgo. Cada preparación farmacéutica cuenta con un código QR que se escanea junto al código de barras de la pulsera identificativa del paciente, garantizando máxima seguridad desde la farmacia hasta la administración final.

Innovación tecnológica en procedimientos y administración de fármacos

La introducción de herramientas digitales y procesos automatizados ha supuesto un salto cualitativo en la administración segura de medicamentos. Este modelo permite identificar y monitorizar rigurosamente cada paso, disminuyendo la posibilidad de errores humanos y mejorando la protección del paciente ante tratamientos complejos.

Programas y equipos especializados para prevenir infecciones

Entre las iniciativas que refuerzan la seguridad asistencial, destaca la creación de un equipo especializado de accesos vasculares. Su labor se enfoca en la correcta colocación de catéteres venosos, lo que ayuda a prevenir infecciones asociadas a su uso y a mejorar la experiencia del paciente. A esto se suman acciones específicas en otras áreas:

Programa de seguridad transfusional en Hematología : El servicio de Hematología ha unificado los sistemas de trazabilidad de muestras y transfusiones, utilizando un mismo número para identificar al paciente, la bolsa de sangre y la petición médica. Además, el sistema de hemovigilancia supervisa el proceso transfusional, actuando de inmediato ante posibles reacciones adversas y optimizando el uso de los recursos sanguíneos.

: El servicio de Hematología ha unificado los sistemas de trazabilidad de muestras y transfusiones, utilizando un mismo número para identificar al paciente, la bolsa de sangre y la petición médica. Además, el sistema de supervisa el proceso transfusional, actuando de inmediato ante posibles reacciones adversas y optimizando el uso de los recursos sanguíneos. Reconocimientos a la UCI: La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital ha sido distinguida por su participación en los proyectos Bacteriemia Zero y Resistencia Zero, programas nacionales que avalan las buenas prácticas en la reducción de infecciones graves y la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Formación continua y protagonismo del paciente en la seguridad

El Servicio de Medicina Preventiva del Molina Orosa, encargado de dirigir las estrategias de seguridad, insiste en la formación permanente de profesionales y estudiantes como herramienta clave. Durante el año, se organizan talleres y campañas —especialmente sobre higiene de manos— para concienciar y actualizar los conocimientos del personal sanitario.

El centro hospitalario implanta estrategias sobre la higiene de manos y la dispensación de tratamientos citostáticos y medicamentos peligrosos, entre otras acciones

La implicación de pacientes y familiares también es fundamental. Los profesionales fomentan la participación activa de los usuarios, apostando por una comunicación clara y comprensible y ayudando así a que puedan colaborar en su propia seguridad durante el ingreso o la consulta.

Prácticas seguras: identificación, antibióticos y prevención de caídas

La garantía de una atención segura parte de medidas básicas como la identificación inequívoca de todos los pacientes en urgencias y planta, mediante pulseras con nombre completo y número de historia clínica.

El Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) es otra línea de trabajo esencial, enfocada en mejorar los resultados clínicos, reducir el abuso de antibióticos y evitar la aparición de resistencias bacterianas, una de las mayores amenazas para la salud pública a nivel global.

Además, el hospital elabora planes individualizados para la prevención de caídas, detectando riesgos y formando al personal mediante talleres y simulaciones que enseñan movilizaciones seguras. Prevenir las caídas es crucial para evitar secuelas y prolongaciones innecesarias de la estancia hospitalaria.

Innovación también en la lavandería hospitalaria

Una de las últimas novedades del Molina Orosa ha sido la incorporación de tejidos tratados con protección antimicrobiana gracias a la tecnología NOB166 en el área de lavandería. Esta medida añade una barrera extra contra las infecciones nosocomiales, contribuyendo así a la seguridad colectiva dentro del centro.