Lanzarote celebra su legado agrícola con unas jornadas en el Torrelavega sobre cultura campesina

La cultura campesina de Lanzarote se convierte en la protagonista de un extenso calendario de actividades organizado por el Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Paisaje y Soberanía Alimentaria, y la Sociedad de Cultura, Recreo y Deportes Torrelavega (SCDR), en el marco del 80 aniversario de esta histórica entidad de Arrecife.

Con el título Lanzarote y la cultura campesina, el programa comenzará el próximo jueves 25 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, incluyendo exposiciones, charlas, conciertos y mesas redondas.

El objetivo principal de esta iniciativa es poner en valor el patrimonio agrícola y la identidad cultural vinculada al paisaje tradicional de la isla.

Una celebración con contenido y reflexión

Durante la presentación oficial del programa, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, destacó la relevancia de la SCRD Torrelavega como referente histórico y cultural en la capital insular. Subrayó también el compromiso de la institución en apoyar iniciativas ciudadanas que fomenten la reflexión sobre el territorio y sus valores.

“Esta conmemoración nos invita a pensar cómo aprovechar lo que tenemos y lo que somos para afrontar los retos actuales y futuros”, afirmó Betancort.

Paisaje vitivinícola en La Geria, Lanzarote / Enrique Mora

En la misma línea, el consejero de Paisaje y Soberanía Alimentaria, Samuel Martín, enfatizó que estas jornadas no son solo un homenaje al pasado agrícola, sino también una mirada al futuro:“La cultura campesina es una herencia, pero también una herramienta para construir un modelo más sostenible”, dijo.

Lanzarote, reconocida por la FAO como modelo de agricultura sostenible

Uno de los ejes centrales del programa es la reciente declaración de Lanzarote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por parte de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Este reconocimiento distingue a la isla por su capacidad de adaptación a un medio extremadamente árido y su modelo agrícola sostenible basado en técnicas tradicionales.

La entrega oficial de esta distinción se realizará a finales de 2025 en Roma, según confirmó Samuel Martín.

Oswaldo Betancort (i), Samuel Martín, Toñín Ramos y Alfonso Duro, este miércoles, durante la presentación de las jornadas sobre cultura campesina / La Provincia

Exposiciones, música y encuentros con la historia agrícola

Apertura el 25 de septiembre

El programa cultural comenzará con dos exposiciones inaugurales:

“Paisajes Agrarios” , del fotógrafo Gustavo Medina,

, del fotógrafo Gustavo Medina, “Aperos de labranza de Lanzarote”, una muestra de herramientas tradicionales recopiladas por Tomás Acosta.

Ambas serán acompañadas por el concierto “Identidad”, a cargo del grupo folclórico Acatife, con la participación de solistas como Orlando Niz, Sara Bermúdez, Juanma Padrón y Almudena Hernández.

Octubre: conferencias para entender el territorio

Durante el mes de octubre se celebrarán ponencias especializadas que profundizan en el vínculo entre el medio rural y la identidad insular. Entre las citas destacadas:

2 de octubre :

: Alejandro González Morales: Agricultura, agua y territorio en Lanzarote.

Ascensión Robayna: Agroecología en Lanzarote.

Juan Cazorla: El paisaje de la tunera y la cochinilla.

16 de octubre :

: Concierto de Besay Pérez , solista tinerfeño con amplia trayectoria en la música popular canaria.

, solista tinerfeño con amplia trayectoria en la música popular canaria. 30 de octubre :

: Arantxa Robles Santana: La cultura campesina como resistencia y cohesión identitaria.

José de León Hernández: La dimensión histórica del campesinado lanzaroteño.

Noviembre: reflexión colectiva y cierre musical

Mesa redonda sobre el sector agrario

El 6 de noviembre se celebrará una mesa redonda moderada por el historiador Mario Ferrer, en la que participarán agricultores, técnicos y especialistas del sector primario local, como:

Domingo Brito

Teno Osorio

Lourdes Rodríguez

Francisco Mesa

Famara Guadalupe

Este encuentro tiene como objetivo analizar los desafíos contemporáneos de la agricultura en la isla, desde la sostenibilidad hasta la transmisión del conocimiento entre generaciones.

Clausura musical con Los Corujo

El programa culminará el 13 de noviembre con la actuación del grupo Los Corujo, acompañado por destacados músicos como Yeray Betancort, Ciro Corujo, Pancho Corujo, José Vicente Pérez, Adrián Niz, Acorán Ramos y Genaro Pérez, en un homenaje sonoro al mundo rural y su imaginario colectivo.

Desde el Área de Cultura del Cabildo, dirigida por Jesús Machín Tavío, se subraya la importancia de este tipo de actividades para reforzar los vínculos entre patrimonio, territorio y comunidad.

“El paisaje tradicional no solo es un entorno físico, sino también un espacio simbólico que articula la identidad de la isla”, explicó Machín.

Este programa no solo responde a una celebración puntual, sino que se integra en la estrategia institucional de promover un modelo de desarrollo que valore el entorno rural y lo integre en la vida cultural contemporánea.

Una invitación abierta a la ciudadanía

Tanto el Cabildo de Lanzarote como la Sociedad Torrelavega invitan a residentes, colectivos culturales, centros educativos y visitantes a participar en este programa, que propone un recorrido reflexivo y emotivo por la historia, los paisajes y las personas que han dado forma a la cultura campesina de Lanzarote.

Todas las actividades serán de acceso libre y se desarrollarán en distintos espacios de Arrecife y otros puntos de la isla. La programación completa estará disponible en la web institucional del Cabildo.