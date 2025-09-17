La UNED Sénior de Lanzarote abre matrícula para su 13ª edición con nuevos cursos para mayores de 55 años

La UNED Sénior de Lanzarote abre el próximo 1 de octubre su nueva edición de cursos formativos dirigidos a personas mayores de 55 años, independientemente de su nivel académico o experiencia previa.

Esta propuesta educativa, pionera en la isla, responde al objetivo de fomentar el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida, apostando por el desarrollo personal, la autonomía y la mejora de la calidad de vida de los adultos sénior.

La matrícula para el curso académico 2025/2026 está disponible desde el 22 de septiembre a las 12:00 horas y se puede tramitar de manera sencilla a través de la página oficial de la UNED Lanzarote y, para información general sobre el programa, en el portal nacional de UNED Sénior.

Objetivos y beneficios de la UNED Sénior

El programa UNED Sénior se dirige a aquellas personas que buscan ampliar sus horizontes culturales y sociales. Entre sus objetivos principales, la universidad destaca:

Mejorar la calidad de vida mediante el acceso a nuevos conocimientos y estrategias de desarrollo integral, capaces de favorecer la autonomía y la participación activa en la sociedad.

mediante el acceso a nuevos conocimientos y estrategias de desarrollo integral, capaces de favorecer la autonomía y la participación activa en la sociedad. Fortalecer la comunicación intergeneracional y las relaciones personales, propiciando el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo.

y las relaciones personales, propiciando el intercambio de experiencias y el aprendizaje colaborativo. Fomentar el interés por el entorno cultural, proporcionado herramientas para comprender mejor el arte, la historia, la música y el teatro.

Estas propuestas, adaptadas específicamente a las inquietudes de los mayores de 55 años, buscan potenciar no solo el aprendizaje intelectual, sino también la integración social y el bienestar emocional de quienes participan.

Sede de la UNED en Arrecife. / UNED

Una oferta académica adaptada y enriquecedora

Para el curso 2025/2026 la UNED Sénior ha desarrollado cinco programas, divididos en dos cuatrimestres, que abordan temáticas clave en el enriquecimiento cultural de las personas adultas. Las materias propuestas han sido seleccionadas en base a la demanda de alumnos y futuros participantes.

Primer cuatrimestre (octubre 2025 - enero 2026): el arte como experiencia vital

Los primeros meses del curso estarán dedicados a profundizar en la historia del arte a través de dos asignaturas:

La historia del arte a través de las ciudades y sus museos. Edición 0: Un acercamiento didáctico y ameno al arte internacional, explorando las creaciones artísticas que se encuentran en las grandes ciudades del mundo y en sus museos más emblemáticos. El objetivo es facilitar la apreciación del arte e invitar a los alumnos a disfrutar de sus múltiples manifestaciones en la vida cotidiana.

Un acercamiento didáctico y ameno al arte internacional, explorando las creaciones artísticas que se encuentran en las grandes ciudades del mundo y en sus museos más emblemáticos. El objetivo es facilitar la apreciación del arte e invitar a los alumnos a disfrutar de sus múltiples manifestaciones en la vida cotidiana. La historia del arte a través de las ciudades y sus museos VIII: Esta asignatura busca que los estudiantes aprendan a identificar y relacionar obras, estilos y etapas históricas, convirtiendo la visita a museos y el análisis artístico en una experiencia activa y participativa.

Segundo cuatrimestre (febrero - mayo 2026): teatro, música y cine como herramientas de aprendizaje

Durante el segundo tramo del curso, la UNED Sénior ofrecerá tres asignaturas centradas en el teatro, la música clásica y el cine:

Dramatización y creatividad teatral IV: personajes de Shakespeare, fieramente humanos: a través de la interpretación teatral de personajes shakespearianos, el alumnado afrontará reflexiones sobre la condición humana y las pasiones universales que aparecen en las obras del célebre dramaturgo. Esta materia busca promover habilidades expresivas, cognitivas y emocionales en un entorno colaborativo y creativo.

a través de la interpretación teatral de personajes shakespearianos, el alumnado afrontará reflexiones sobre la condición humana y las pasiones universales que aparecen en las obras del célebre dramaturgo. Esta materia busca promover habilidades expresivas, cognitivas y emocionales en un entorno colaborativo y creativo. El mundo de la música VI: el curso propone una aproximación práctica y analítica al legado de la música clásica, fomentando la escucha activa y el reconocimiento de los elementos fundamentales de una obra musical. Los alumnos aprenderán a identificar estilos, instrumentos y estructuras musicales mientras disfrutan de audiciones guiadas.

el curso propone una aproximación práctica y analítica al legado de la música clásica, fomentando la escucha activa y el reconocimiento de los elementos fundamentales de una obra musical. Los alumnos aprenderán a identificar estilos, instrumentos y estructuras musicales mientras disfrutan de audiciones guiadas. La historia en el cine II: dirigida a quienes desean comprender los procesos históricos a través de representaciones audiovisuales. Mediante el visionado de películas y documentales seleccionados, los participantes profundizarán en hechos relevantes de la historia de España y el mundo, aprendiendo a interpretar el pasado desde una perspectiva visual y crítica.

Aprendizaje permanente como motor de salud y bienestar

La formación a lo largo de la vida se asocia con un mayor bienestar físico, mental y emocional en la vejez. La UNED Sénior, con su diseño de cursos abiertos y flexibles, facilita el acceso a espacios seguros de interacción, debate y convivencia, que contribuyen al desarrollo integral de las personas mayores.

El acceso a una formación adaptada no solo estimula la curiosidad y la motivación, sino que previene el aislamiento social y favorece la autonomía personal.

Inscripción y más información

Las personas interesadas pueden inscribirse directamente a través del formulario online, donde también encontrarán información sobre el calendario académico y horarios. La UNED pone a disposición de los usuarios un equipo de apoyo para resolver dudas y orientarles en el proceso de matrícula.