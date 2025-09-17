Yaiza rescinde el contrato de construcción del Pabellón Deportivo de Playa Blanca y prepara una nueva licitación

El Ayuntamiento de Yaiza ha decretado oficialmente la resolución del contrato administrativo correspondiente al Pabellón Deportivo de Playa Blanca, una instalación que permanece inacabada desde que la empresa adjudicataria, Levantina Ingeniería y Construcción S.L., entrara en concurso de acreedores en el verano de 2024. La decisión fue notificada a la entidad administrativa concursal, Tecea Assurance S.L.P, en cumplimiento de la legislación vigente, ha informado el Consistorio sureño este miércoles.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha explicado que la institución municipal ha seguido todos los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios para resolver el contrato de forma legal, con el objetivo de licitar las obras que quedan pendientes y poner en marcha la finalización del pabellón.

Para poder reactivar el proyecto, el Ayuntamiento encargó una memoria valorada con el detalle de los trabajos por ejecutar. El informe técnico distingue dos áreas principales de actuación:

Revisión de instalaciones interiores , que incluye los sistemas eléctricos, climatización, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, grupo electrógeno y equipos de piscina.

, que incluye los sistemas eléctricos, climatización, telecomunicaciones, fontanería, saneamiento, grupo electrógeno y equipos de piscina. Finalización de las zonas exteriores, destinadas al uso recreativo y de esparcimiento por parte de la ciudadanía.

Pista Central del Pabellón Deportivo de Playa Blanca, sin terminar / La Provincia

El objetivo, según Noda, es garantizar que el pabellón pueda entrar en funcionamiento con plenas garantías de seguridad y operatividad una vez concluidas las obras.

Proceso judicial y situación económica del contrato

El Ayuntamiento de Yaiza ha abonado 520.000 euros en concepto de liquidación, pero no procederá a la incautación de la garantía definitiva de la empresa hasta que el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Valencia se pronuncie sobre la posible culpabilidad en el concurso.

El informe emitido por los servicios de Intervención del Ayuntamiento avala la resolución del contrato y también se pronuncia de forma favorable sobre las medidas cautelares en torno a la garantía económica del proyecto.

Exterior del Pabellón Deportivo de Playa Blanca / La Provincia

Por otro lado, la empresa solicitó una revisión de precios por un importe de 112.000 euros, una petición que será analizada en un expediente independiente, sin afectar al proceso de resolución contractual ya cerrado.

El futuro del proyecto

El Pabellón Deportivo de Playa Blanca es una infraestructura largamente esperada por la población del sur de Lanzarote, destinada a ampliar la oferta deportiva y social del municipio. La paralización de las obras generó preocupación en el municipio, pero con esta resolución contractual, el Ayuntamiento abre la vía para retomar los trabajos y culminar el proyecto.

Este tipo de incidencias —empresas adjudicatarias que entran en concurso de acreedores— son cada vez más comunes en el sector público español, y exigen a las administraciones locales una respuesta ágil y legalmente sólida.

Una vez redactado el nuevo pliego, se procederá a la licitación pública de las obras pendientes, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo es que el pabellón pueda estar finalizado y operativo lo antes posible.