Arrecife reanuda las obras de Tinasoria con nueva dirección técnica

El Ayuntamiento de Arrecife reanudará en unas semanas las obras de las calles del barrio de Tinasoria, que permanecían paralizadas desde principios de año. Lo hará con una nueva dirección de obra, tras rescindir el contrato al director técnico de los trabajos por sus "incumplimientos reiterados" y, con ello, la administración municipal podrá continuar con la transformación urbana de la localidad.

La decisión del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, de rescindir este contrato viene avalada por un dictamen vinculante que el Consejo Consultivo de Canarias emitió el martes pasado y que considera la resolución municipal "ajustada a derecho". Ahora, en virtud de este informe, el Ayuntamiento tiene el camino allanado para culminar su inversión de casi tres millones de euros en la mejora de este barrio surgido en la capital a partir de promociones de viviendas públicas.

El dictamen, en consonancia con la aplicación de la Ley de contratos del Sector Público, permite a la institución local contratar una nueva dirección facultativa para terminar unas obras que tienen financiación garantizada y están adjudicadas, de acuerdo con el alcalde, a "una constructora solvente".

Origen del problema

En el origen de la resolución municipal y del dictamen del Consultivo está la situación generada en las obras de Tinasoria por su director técnico. Los trabajos se pusieron en marcha en otoño de 2024, tras firmarse el acta de replanteo a principios de agosto. Sin embargo, como no respondían a los requerimientos de la constructora ni a las determinaciones del Ayuntamiento, quedaron paralizadas a principios de año. Desde ese momento, la administración municipal puso en marcha el procediminento legal para rescindir la dirección facultativa y poder contratar una nueva, procedimiento que incluye la intervención del Consejo Consultivo.

De este modo, se llega al informe del organismo encargado de resolver sobre la adecuación constitucional de las actuaciones de las administraciones. El dictamen, desarrollado a lo largo de 44 páginas y que puede leerse completo en la web del organismo, destaca que "es correcto el razonamiento de la Propuesta de Resolución al describir todo lo imputado en ella al contratista, como una única actuación, constituida por los incumplimientos concretos y precisos constatados desde octubre y luego reiterados en las semanas siguientes -sin que fueran corregidos por el contratista- y finalmente culminados, por decirlo así, con el desistimiento o abandono completo de su deber contractual, expresado y visible en la renuncia, que es ella misma causa de resolución".