El Cabildo de Lanzarote impulsa la modernización de la gestión pública con el programa ‘8 meses, 8 planes’

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso firme en su apuesta por la modernización de la administración lanzando el programa ‘8 meses, 8 planes’. Esta iniciativa, impulsada por las áreas de Presidencia y Recursos Humanos, está diseñada para renovar la estructura y el funcionamiento interno de la administración insular, adaptándola a las demandas de la sociedad actual.

La propuesta contempla un ciclo de ocho ponencias distribuidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026. Cada sesión abordará un área estratégica de la gestión pública, partiendo de un diagnóstico actual y definiendo una hoja de ruta concreta.

El objetivo principal es lograr una Administración más eficiente, accesible y transparente, reforzando la confianza de la ciudadanía en las instituciones insulares.

Un programa integral para responder a los retos actuales

El responsable del área de Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, subraya la finalidad de este plan: avanzar hacia un modelo de administración que no solo responda a las expectativas ciudadanas, sino que también anticipe futuros desafíos mediante la optimización de recursos y la mejora continua de sus servicios.

El programa incluye temáticas cruciales como la digitalización de los procesos administrativos, la calidad en la atención pública, el liderazgo interno y el fortalecimiento de la transparencia institucional. El propósito es dotar a la administración de herramientas y conocimientos para afrontar escenarios complejos, haciéndola más cercana y eficiente.

Participación de expertos en gestión pública y tecnología

Uno de los puntos fuertes del proyecto es la participación de especialistas reconocidos de diferentes sectores del ámbito público. Las ponencias representan una oportunidad para intercambiar buenas prácticas y conocer tendencias punteras en materias como la inteligencia artificial, la gestión del dato y la automatización de tareas administrativas.

La primera sesión, programada para el 24 de octubre, estará a cargo de Concepción Campos Acuña, especialista en gestión pública y profesora universitaria, con una conferencia sobre la transformación digital como motor para mejorar la gestión administrativa.

Le seguirá el 21 de noviembre Óscar Cortés Abad, experto en Derecho y Comunicación Institucional, quien abordará la necesidad de una estrategia digital unificada para instituciones, destacando la importancia de la transparencia y la información pública.

En diciembre, el profesor Óscar Corcho García, del área de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, hablará sobre la centralidad del dato, la toma de decisiones inteligentes y los retos de la automatización masiva.

Otros ponentes, como María Dapena Gómez y Borja Colón de Carvajal Fibla, disertarán sobre el liderazgo en el sector público, la gestión del talento y la innovación como herramientas esenciales para la supervivencia institucional en contextos sujetos a cambio e incertidumbre.

Transparencia, innovación y excelencia en la administración insular

El ciclo continuará en primavera con intervenciones dedicadas a la transparencia, gobernanza abierta, participación ciudadana y modelos de atención multicanal, a cargo de figuras como Juan Ignacio Criado Grande y Maite Covisa Rubia.

La clausura llegará el 29 de mayo de la mano de Fernando Fariña Guillén, quien analizará los desafíos actuales que enfrenta la administración pública y la importancia de mantener principios de integridad y profesionalidad orientados a resultados.

Un compromiso con la excelencia y el servicio público

El proyecto ‘8 meses, 8 planes’ es un reflejo del compromiso del Cabildo de Lanzarote por liderar una transformación administrativa que combine tecnología, talento humano y buenas prácticas para ofrecer un servicio público de calidad.

Para más información sobre el modelo de gobernanza pública, se recomienda consultar la página oficial del Cabildo de Lanzarote (cabildodelanzarote.com), así como recursos del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Fundación Transparencia Internacional (transparencia.org.es) y la sección de Administración Digital del Gobierno de Canarias (Gobierno de Canarias). Estos organismos ofrecen materiales sobre innovación, transparencia y eficiencia en la gestión pública.