JUIN transforma el dolor en arte en su nueva exposición en Arrecife

La Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, alberga desde el 5 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2025 la exposición individual del artista lanzaroteño JUIN, titulada Tú también has llovido. Cómo transitar el dolor.

La propuesta fue seleccionada dentro de la convocatoria CACT Lanzarote 2025, una iniciativa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote que apoya la creación artística contemporánea en la isla.

La muestra, comisariada por Elena García, propone un recorrido no lineal a través del dolor emocional, estructurado a partir de una lógica inspirada en los clásicos libros interactivos de Elige tu propia aventura. Cada visitante se convierte en protagonista de su propia travesía emocional, eligiendo cómo afrontar y habitar las distintas fases del sufrimiento.

Exposición en la Casa de la Cultura de Arrecife del artista JUIN / Lauren A. Collins

Una exposición que se habita, no solo se recorre

La exposición se organiza en cuatro capítulos —negación, entrada al dolor, confrontación y calma— que conforman una cartografía emocional sobre la vulnerabilidad humana. Más que observar las obras, el público es invitado a atravesarlas y experimentarlas, como si se tratara de un viaje sensorial y personal.

Aunque la pintura es el medio principal de la propuesta, JUIN incorpora también piezas audiovisuales e instalaciones, ampliando los límites tradicionales del arte expositivo para generar un espacio inmersivo y de introspección. Cada sala representa una etapa del proceso emocional, en la que el visitante puede detenerse, conectar o continuar hacia una nueva interpretación del dolor.

Una reflexión desde el arte sobre el dolor y la identidad

“Tú también has llovido” no busca regodearse en el sufrimiento, sino abrir caminos de reflexión, aceptación y sanación. Lejos de un relato lineal, la muestra propone una narrativa subjetiva y abierta, en la que cada experiencia es única. El dolor, tal como lo aborda JUIN, se convierte en una experiencia compartida, pero también en un acto creativo y transformador.

El proyecto se alinea con las actuales corrientes del arte contemporáneo que apuestan por la participación activa del espectador, el uso de lenguajes múltiples y el abordaje de temas emocionales desde la sensibilidad individual y colectiva.

Sobre el artista JUIN

Graduado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, JUIN completa su formación con másteres en Edición de Obra Gráfica (EASD Castelló), Ilustración Editorial y Publicitaria (LABASAD) y Formación del Profesorado (UNIR). Su trayectoria abarca muralismo, pintura abstracta e ilustración, con un enfoque multidisciplinar que ha presentado en exposiciones individuales como Onironauta (2018), B-asalto (2020) y Salsa Rosa (2023), así como en la X Bienal de Arte de Lanzarote y en la residencia Plataforma Caníbal (Colombia, 2023). Es cofundador del Colectivo Desidia, desde donde impulsa proyectos colaborativos comprometidos con el desarrollo cultural de Lanzarote. Su práctica artística parte del cuerpo como espacio de reflexión sobre el pensamiento humano. A través del color, que utiliza como herramienta expresiva central, y un trazo gestual y directo, investiga los estados anímicos y la emocionalidad desde una perspectiva libre y espontánea. En sus piezas conviven lo íntimo y lo colectivo, lo simbólico y lo visceral, mientras aborda problemáticas sociales desde una mirada crítica y poética, construyendo una narrativa abierta al diálogo.

Sobre la comisaria Elena García

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna y Máster en Mercado del Arte por la Universidad de Nebrija, Elena García trabaja como gestora cultural y productora de eventos. Sus inicios en el arte contemporáneo se desarrollaron en varias galerías de Madrid, donde adquirió experiencia en distintos ámbitos especializados del mercado del arte. Entre 2012 y 2020, fue responsable de la coordinación de Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, consolidando su trayectoria en la gestión de eventos culturales. A finales de 2024 inaugura su propio espacio expositivo, Lapanera, un nuevo concepto de galería en San Cristóbal de La Laguna que ofrece “propuestas artísticas recién salidas del horno”, en homenaje a la historia del lugar como antigua panadería familiar. Con esta iniciativa, apuesta por fortalecer el tejido artístico y cultural de Tenerife, brindando un espacio dedicado a la creación y experimentación multidisciplinar.