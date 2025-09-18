Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lanzarote desaconseja las actividades al aire libre en colegios y centros de mayores por la calima

La calidad del aire este jueves es muy desfavorable en Arrecife y desfavorable en otros municipios de la isla

Calima sobre Arrecife, vista desde Tías, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Calima sobre Arrecife, vista desde Tías, el miércoles 17 de septiembre de 2025. / Adriel Perdomo/Efe

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha emitido una recomendación este jueves, 18 de septiembre, dirigida a evitar las actividades al aire libre en centros educativos y de mayores durante la jornada de este jueves, como consecuencia del episodio de calima que afecta a la isla.

Según la información facilitada por la Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias, en Arrecife el índice de calidad del aire es muy desfavorable por el polvo en suspensión, mientras que en otras zonas el nivel sigue siendo desfavorable (Ciudad Deportiva de Arrecife, Costa Teguise y Las Caletas, estas dos últimas localidades están en el municipio de Teguise) lo que supone un riesgo para la salud.

La medida tiene especial impacto durante las primeras horas del día, cuando la concentración de partículas en suspensión es más alta. Por este motivo, se aconseja a la población, y especialmente a los grupos vulnerables como niños y niñas y personas mayores, reducir al máximo la exposición al aire exterior y, en la medida de lo posible, permanecer en espacios cerrados.

Registros de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias en Lanzarote y Fuerteventura este jueves, 18 de septiembre de 2025

Registros de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias en Lanzarote y Fuerteventura este jueves, 18 de septiembre de 2025 / G. C.

Recomendaciones y seguimiento de la situación

La recomendación permanecerá activa hasta que los parámetros de calidad del aire presenten una mejoría que permita garantizar tanto la salud como la seguridad de la ciudadanía. Mientras tanto, el Consorcio continuará realizando un seguimiento constante de las condiciones atmosféricas y trasladará cualquier actualización relevante a través de sus canales oficiales y los del Cabildo de Lanzarote.

Desde las autoridades se recuerda la importancia de mantenerse informado por fuentes fiables y consultar los datos actualizados de la calidad del aire. 

Tiempo para hoy en Lanzarote

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Lanzarote, intervalos de nubes medias y altas con calima. Temperaturas en ligero ascenso en general, localmente más acusado. Se superaran los 34 ºC en amplias zonas. Viento en general flojo de componente este, localmente más intenso.

En el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote se registraron 32,4 grados a las 7.40 horas de hoy y 29,6 en Tías a las 3.30 horas.

Noticias relacionadas y más

Lanzarote, al igual que el resto de Canarias, está en prealerta (nivel amarillo) por temperaturas máximas y calima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. San Bartolomé se vuelca en la Romería de Los Dolores, tradición y devoción en Lanzarote
  2. Rosana pone el cierre a Los Dolores
  3. La Lotería Nacional deja un primer premio en Tías
  4. El Senado votará el 30 de septiembre el levantamiento del aforamiento a Pedro San Ginés para que el Supremo lo juzgue por presunta denuncia falsa
  5. Investigan si el barco, incendiado en la costa de Órzola, fue robado y se usaba para transportar migrantes
  6. El obispo de Canarias pide no llamar “ilegales” a los migrantes que llegan en cayuco porque “tenemos la obligación de acogerlos”
  7. MONCAR reabre en Arrecife: la primera óptica que marcó generaciones
  8. Arrecife, el municipio de España con más peticiones de pisos de alquiler

Lanzarote desaconseja las actividades al aire libre en colegios y centros de mayores por la calima

Lanzarote desaconseja las actividades al aire libre en colegios y centros de mayores por la calima

Calor y calima en Canarias: 32 grados en la madrugada de este jueves

Calor y calima en Canarias: 32 grados en la madrugada de este jueves

JUIN transforma el dolor en arte en su nueva exposición en Arrecife

JUIN transforma el dolor en arte en su nueva exposición en Arrecife

CaixaBank y ADERLAN reconocen cuatro iniciativas emprendedoras a través del programa Tierra de Oportunidades 2025

El Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo recibe un premio de la Unesco por sus buenas prácticas en ciencia ciudadana

El Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo recibe un premio de la Unesco por sus buenas prácticas en ciencia ciudadana

Lanzarote celebra su legado agrícola con unas jornadas en el Torrelavega sobre cultura campesina

Lanzarote celebra su legado agrícola con unas jornadas en el Torrelavega sobre cultura campesina

El conejero Hecher Sosa, segundo canario en lograr un contrato para pelear en la UFC

El conejero Hecher Sosa, segundo canario en lograr un contrato para pelear en la UFC

Yaiza rescinde el contrato de construcción del Pabellón Deportivo de Playa Blanca y prepara una nueva licitación

Yaiza rescinde el contrato de construcción del Pabellón Deportivo de Playa Blanca y prepara una nueva licitación
Tracking Pixel Contents