Lanzarote desaconseja las actividades al aire libre en colegios y centros de mayores por la calima

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha emitido una recomendación este jueves, 18 de septiembre, dirigida a evitar las actividades al aire libre en centros educativos y de mayores durante la jornada de este jueves, como consecuencia del episodio de calima que afecta a la isla.

Según la información facilitada por la Red de Control y Vigilancia de Calidad del Aire del Gobierno de Canarias, en Arrecife el índice de calidad del aire es muy desfavorable por el polvo en suspensión, mientras que en otras zonas el nivel sigue siendo desfavorable (Ciudad Deportiva de Arrecife, Costa Teguise y Las Caletas, estas dos últimas localidades están en el municipio de Teguise) lo que supone un riesgo para la salud.

La medida tiene especial impacto durante las primeras horas del día, cuando la concentración de partículas en suspensión es más alta. Por este motivo, se aconseja a la población, y especialmente a los grupos vulnerables como niños y niñas y personas mayores, reducir al máximo la exposición al aire exterior y, en la medida de lo posible, permanecer en espacios cerrados.

Registros de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno de Canarias en Lanzarote y Fuerteventura este jueves, 18 de septiembre de 2025 / G. C.

Recomendaciones y seguimiento de la situación

La recomendación permanecerá activa hasta que los parámetros de calidad del aire presenten una mejoría que permita garantizar tanto la salud como la seguridad de la ciudadanía. Mientras tanto, el Consorcio continuará realizando un seguimiento constante de las condiciones atmosféricas y trasladará cualquier actualización relevante a través de sus canales oficiales y los del Cabildo de Lanzarote.

Desde las autoridades se recuerda la importancia de mantenerse informado por fuentes fiables y consultar los datos actualizados de la calidad del aire.

Tiempo para hoy en Lanzarote

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este jueves en Lanzarote, intervalos de nubes medias y altas con calima. Temperaturas en ligero ascenso en general, localmente más acusado. Se superaran los 34 ºC en amplias zonas. Viento en general flojo de componente este, localmente más intenso.

En el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote se registraron 32,4 grados a las 7.40 horas de hoy y 29,6 en Tías a las 3.30 horas.

Lanzarote, al igual que el resto de Canarias, está en prealerta (nivel amarillo) por temperaturas máximas y calima.