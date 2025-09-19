Arrecife reconoce la labor de Protección Civil y condecora a dos agentes de la Policía Local con las Medallas de la Ciudad

El Ayuntamiento de Arrecife celebró en la noche del jueves un acto institucional en La Recova para condecorar a personas y entidades que han destacado por su servicio a la comunidad.

En esta ocasión, las primeras Medallas de la Ciudad de este mandato fueron entregadas a la Agrupación de Protección Civil de Arrecife, al oficial de la Policía Local Marcos Antonio Rosario Galindo y al agente Osbaldo Espino Delgado.

Con este reconocimiento, el Consistorio pretende visibilizar la entrega, el compromiso y la vocación de servicio público de quienes trabajan, muchas veces de forma voluntaria, en situaciones de emergencia y riesgo para la población.

Galardonados con las Medallas de la Ciudad de Arrecife, con autoridades de la capital de Lanzarote. / La Provincia

Más recursos para la seguridad de Arrecife

Durante el evento, que contó con la presencia de autoridades civiles y militares de Lanzarote, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, subrayó que la ciudad vive una etapa de modernización en la que Protección Civil desempeñará un papel fundamental. El primer edil anunció que esta unidad contará con más recursos, vehículos e inversión en formación, con el objetivo de reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias.

Además, De León apeló a la importancia de la vocación de servicio, recordando que “una sociedad que avanza necesita de la fuerza de los voluntarios”. También destacó el papel de las familias de los galardonados, agradeciendo su comprensión y apoyo ante la entrega de sus seres queridos a labores que, en muchos casos, les restan tiempo personal.

El alcalde, como máxima autoridad municipal en la activación de los Planes de Emergencia Municipal (PEMU), resaltó también los méritos acumulados por los agentes y voluntarios premiados, señalando que sus acciones representan “lo mejor del espíritu de servicio público”.

Perfil de los condecorados

Agrupación de Protección Civil de Arrecife

La agrupación ha tenido un papel destacado en numerosos episodios de emergencia, no solo en la isla de Lanzarote, sino también a nivel regional y nacional. Entre sus actuaciones más significativas se encuentra la colaboración durante la erupción volcánica en La Palma, la asistencia en la DANA que afectó a Valencia, o las intervenciones por inundaciones en diversos barrios de la capital lanzaroteña.

Por su parte, Náyade Medina de León recibió en nombre del grupo el pergamino y la Medalla de Oro de la Ciudad, como símbolo del reconocimiento colectivo a todos los voluntarios.

Náyade Medina de León, en nombre de la Agrupación de Protección Civil Arrecife, agradeció la Medalla de Oro de la Ciudad de Arrecife. / La Provincia

Marcos Antonio Rosario Galindo

Oficial de la Policía Local de Arrecife, coordinador técnico de Protección Civil y miembro del equipo redactor del Plan de Emergencias Municipal, Rosario Galindo fue condecorado con la Medalla de Bronce. Su perfil combina una dilatada trayectoria profesional con una implicación directa en la planificación y ejecución de medidas preventivas ante situaciones de riesgo.

Medalla de bronce de Arrecife para el coordinador técnico de Protección Civil de Arrecife, Marco Antonio Galindo. / La Provincia

Osbaldo Espino Delgado

Agente de la Policía Local y jefe de la Agrupación de Protección Civil, Espino Delgado también recibió la Medalla de Bronce. Destaca por su liderazgo operativo en actuaciones locales y por su papel de coordinación en intervenciones con otros cuerpos de seguridad y emergencia.

Medalla de bronce de Arrecife para el policía y jefe de la Agrupación de Protección Civil de Arrecife, Osbaldo Espino. / La Provincia

Alta cualificación

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Arrecife, Kevin Cortés, impulsor de estas distinciones en el pleno municipal, expresó su satisfacción por la celebración del acto. Subrayó que la agrupación local de Protección Civil goza de un gran prestigio y cuenta con un equipo altamente cualificado, tanto en experiencia como en formación.

Cortés anunció también nuevas adquisiciones de vehículos y recursos, además de continuar con programas formativos para garantizar una intervención eficaz en futuras emergencias. En su intervención, recordó que la entrega personal de los voluntarios no tiene precio, y que su mayor recompensa es la satisfacción de ayudar a quienes más lo necesitan.

Actuaciones musicales

El evento estuvo presentado por María de Pino Fuentes, periodista y especialista en protocolo, y contó con varias actuaciones musicales que aportaron un tono solemne y emotivo a la ceremonia. El dúo de violín formado por Iya Zhmaeva y Diego Bermúdez, junto al timplista Alexis Lemes y la cantante Sara Bermúdez, ofrecieron un repertorio que fusionó melodías clásicas con sonidos tradicionales canarios.

Durante la gala, cada integrante de la Agrupación de Protección Civil fue llamado al escenario para recibir la insignia correspondiente, reforzando así el valor colectivo de su esfuerzo.