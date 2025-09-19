Comienza la construcción de la Residencia de Mayores de Tahiche con 125 plazas tras revocar el contrato a la anterior adjudicataria

Este mes de septiembre de 2025 marca un punto de inflexión para Lanzarote y La Graciosa en materia de servicios sociosanitarios. El Cabildo de Lanzarote ha anunciado este viernes el arranque de las obras de edificación del nuevo Centro Sociosanitario para Mayores y Centro de Estancia Diurna de Tahiche (localidad del municipio de Teguise), un proyecto de carácter insular largamente esperado y considerado clave para la atención de las personas mayores y dependientes del archipiélago.

La puesta en marcha de esta infraestructura se integra dentro de la estrategia de Isla de los cuidados, denominación con la que el actual gobierno insular define su apuesta por políticas sociales pioneras y la mejora constante de los servicios a las personas más vulnerables.

El anterior adjudicatario dejó pendiente la construcción de esta infraestructura, contrato que tuvo que ser revocado por parte del Cabildo.

Infografías de la futura residencia para personas mayores en Tahiche, en el municipio de Teguise. / La Provincia

De la parálisis a la acción: compromiso político con los mayores

Tras varios años de inacción, el proyecto ha logrado despegar gracias al impulso del equipo liderado por Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo, quien visitó hoy las obras acompañado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la vicepresidenta María Jesús Tovar, la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, y el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña.

Betancort subrayó la importancia de salvar una infraestructura “fundamental para garantizar el bienestar de las personas mayores y dependientes”, señalando expresamente las dificultades heredadas del mandato anterior, que obligaron a devolver más de 13 millones de euros en fondos para infraestructuras sociosanitarias y dejaron la iniciativa en suspenso desde 2019. Destacó que “el trabajo constante, lejos del protagonismo político, ha sido la clave para recuperar el proyecto y comenzar la edificación real”.

Arranca la construcción de la residencia de personas mayores en Tahíche. / La Provincia

Un cambio de paradigma: atención centrada en la persona

La nueva Residencia de Mayores de Tahiche apuesta por modelos de atención personalizados, inspirados en la filosofía de Atención Centrada en la Persona (ACP). Este enfoque sitúa a la persona usuaria en el centro de todas las intervenciones, promoviendo su autonomía, dignidad y calidad de vida.

El presidente regional, Fernando Clavijo, remarcó la necesidad de responder al desafío demográfico de las islas con más plazas, mejores recursos y una atención más humana: “Trabajamos coordinados con el Cabildo para incrementar progresivamente la capacidad y la calidad de los servicios, y lo hacemos por un deber moral con las personas mayores y sus familias”.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa SATOCAN S.A. por 16 millones de euros, y un plazo de ejecución de 24 meses

La vicepresidenta María Jesús Tovar recalcó que la construcción representa un “antes y un después para Lanzarote y La Graciosa”, desbloqueando una demanda histórica y modernizando completamente la red de recursos insulares de atención a la dependencia.

125 nuevas plazas y expansión de la red sociosanitaria

La infraestructura prevista suma 125 nuevas plazas sociosanitarias, distribuidas entre un centro de alto requerimiento (75 plazas) y un centro de día (50 plazas). Con su puesta en marcha, la isla experimentará un crecimiento del 25% en la oferta total de plazas, superando por vez primera el millar de plazas operativas, dato que supone una mejora significativa para la atención a la dependencia en el ámbito insular.

El consejero Marci Acuña subraya esta ampliación como equivalente a un “salto cualitativo y cuantitativo” para Lanzarote y La Graciosa: “Seguimos trabajando para crecer y alcanzar los estándares recomendados por entidades especializadas como el IMSERSO, conscientes de que cada plaza nueva es una respuesta concreta a las familias y, al mismo tiempo, un empleo más en el sector”.

Cuatro edificios

El nuevo complejo arquitectónico estará compuesto por cuatro edificios interconectados, siguiendo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y respeto al medioambiente. El diseño integra la arquitectura tradicional canaria con soluciones bioclimáticas, garantizando ventilación e iluminación natural, patios ajardinados, terrazas y zonas comunes verdes.

Las instalaciones han sido concebidas para ser completamente accesibles y responder a las necesidades actuales y futuras de los mayores, asegurando entornos seguros, amables y plenamente adaptados a la atención sociosanitaria. Los detalles arquitectónicos contemplan, por ejemplo, habitaciones individuales (un 65% del total), todas con baños adaptados, y pequeñas unidades convivenciales (“mini residencias” de máximo 15 personas) que facilitan la autonomía y el ambiente familiar.

Las zonas comunes incluirán espacios para fisioterapia, estimulación cognitiva, intervención social, atención psicológica, así como servicios adicionales como cafetería, peluquería, capilla y piscina terapéutica.

Un proyecto generador de empleo y bienestar económico

La adjudicación de las obras, realizada a la empresa SATOCAN S.A. el pasado junio, cuenta con una inversión superior a los 16 millones de euros, financiados con presupuesto propio del Cabildo. La construcción generará empleo directo en la fase de edificación y, posteriormente, en la gestión diaria del centro y sus servicios auxiliares, revirtiendo positivamente en la economía local.

Además, según destacan desde el área de Bienestar Social del Cabildo, la obra contribuye a retener talento profesional en el sector sociosanitario y aumentará la oferta de empleo cualificado en Lanzarote y La Graciosa.

Retos actuales y visión de futuro

Con la puesta en marcha de la Residencia de Tahiche, Lanzarote sigue la senda de los objetivos estratégicos marcados en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias y otros acuerdos entre las administraciones regionales, insulares y estatales dedicados a la dependencia. De este modo, la isla mejora no solo en recursos disponibles sino en estándares de calidad y modernización.

Si bien la inauguración de las obras es motivo de celebración, responsables políticos y sociales coinciden en la necesidad de continuar ampliando la red sociosanitaria, acortar listas de espera y mejorar la coordinación entre Cabildos, ayuntamientos y Gobierno autonómico. Lanzarote aspira a exportar su modelo de atención y convertirse en referencia para las demás islas en materia de cuidado, dignidad y autonomía para las personas mayores y dependientes.