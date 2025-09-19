Lanzarote agota en minutos los 12.900 bonos de la campaña Consume 2025

El programa Bonos Consume 2025, puesto en marcha por el Cabildo de Lanzarote y la Federación Interinsular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote (FELAPYME), ha cerrado con un éxito absoluto su fase de venta.

Por cuarto año consecutivo, la demanda ha superado todas las expectativas, agotándose los 12.900 bonos emitidos en tan solo 12 minutos.

Esta acogida confirma la eficacia del programa como herramienta para incentivar el consumo y dinamizar el tejido comercial en Lanzarote y La Graciosa.

¿En qué consiste Bonos Consume y cómo funciona?

La finalidad de la iniciativa es dinamizar, modernizar y fortalecer el comercio de proximidad, clave en la economía insular. Su funcionamiento es sencillo: los consumidores adquieren tarjetas o bonos que les permiten comprar el doble pagando solo la mitad de su valor, pudiendo adquirir hasta un máximo de 6 tarjetas por persona. Esos bonos podrán ser canjeados desde el 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2025 o hasta agotar existencias, exclusivamente en los establecimientos adheridos a la campaña.

La compra y la información sobre los establecimientos participantes pueden consultarse de forma centralizada y actualizada a través de la web oficial del programa: www.consumelanzarote.org.

Apoyo institucional, digitalización y dinamización de la economía local

La iniciativa recibe el respaldo directo del Cabildo de Lanzarote y del sector empresarial local, canalizando una inyección de 774.000 euros al comercio insular. Además de estimular las ventas, la campaña fomenta la digitalización y visibiliza a los comercios adheridos, que pueden sumarse a la campaña hasta el 31 de octubre a través de la misma página web.

El programa Bonos Consume ha demostrado ser una herramienta eficaz para crear y mantener empleo, reforzar la economía local y estimular el consumo responsable y de proximidad. Esta política se encuadra dentro de una estrategia integral de promoción comercial y desarrollo económico liderada por el Cabildo, bajo marcas como Consume Lanzarote.

Para más información sobre los procedimientos para comercios y consumidores, así como para consultar las condiciones y establecimientos adheridos, se recomienda visitar la página oficial:

www.consumelanzarote.org