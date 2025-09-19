Teguise acoge una noche de humor canario con Petite Lorena, Abubukaka y Delia Santana

La Villa de Teguise se prepara para vivir una noche cargada de talento y carcajadas. El próximo jueves 25 de septiembre, a las 20:30 horas, la carpa municipal será el escenario de una nueva edición del Festival Soplo de Letras, que contará con la participación de tres grandes referentes del humor en Canarias: Petite Lorena, la compañía Abubukaka y la cómica Delia Santana.

La entrada será gratuita, lo que convierte la cita en una excelente oportunidad para disfrutar de cultura y entretenimiento accesible para todos los públicos.

Iniciativa fundada en 2016

El Festival Soplo de Letras nació en 2016 con el objetivo de fomentar la lectura, la escritura y la creatividad a través de un enfoque multidisciplinar. Su programación combina diferentes expresiones artísticas como la literatura, la música, el teatro, la poesía, la oratoria y la comedia, y se ha desarrollado en distintas islas del archipiélago canario.

Con un claro componente educativo y social, el festival busca acercar la cultura a nuevos públicos, promover el pensamiento crítico y generar espacios de encuentro y reflexión a través del arte. Esta edición en Lanzarote mantiene esa esencia, pero con un enfoque especial en el humor como herramienta de conexión.

Tres referentes del humor isleño

Petite Lorena: carisma y experiencia

Con más de 20 años de trayectoria, Petite Lorena es una de las humoristas más queridas del panorama regional. Su estilo directo y su gran capacidad de improvisación le han valido un lugar destacado en la programación de Televisión Canaria y Canarias Radio, donde ha participado en espacios de humor y actualidad que conectan con el público canario.

Petite Lorena / La Provincia

Abubukaka: sátira e irreverencia

El colectivo Abubukaka, formado por Amanhuy Calayanes, Diego Lupiañez, Víctor Hubara y Carlos Pedrós, es uno de los grupos de comedia más reconocidos del archipiélago. Su propuesta combina teatro, crítica social, absurdo y un peculiar sentido del humor que ha conquistado escenarios y redes sociales por igual. Cuentan con una sólida trayectoria en medios como Cadena SER y RTVC, y cada una de sus actuaciones es sinónimo de originalidad.

Abubukaka / La Provincia

Delia Santana: frescura y cercanía

Delia Santana ha destacado en disciplinas como la improvisación teatral, el monólogo y el stand-up comedy, ganándose el reconocimiento del público gracias a su estilo natural y cercano. Además de su faceta como cómica, ha participado en distintos formatos televisivos y ha protagonizado la adaptación teatral de la exitosa novela Panza de Burro, de Andrea Abreu.

Delia Santana / La Provincia

Una oportunidad única

El evento es de acceso libre y está pensado para todos los públicos. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de tres espectáculos diferentes que muestran la riqueza del humor que se hace en las islas.

La programación ha sido diseñada para ofrecer una experiencia dinámica, divertida y con calidad artística reconocida.

Cartel del Festival Solo de Letras en la Villa de Teguise / La Provincia

Soplo de Letras es mucho más que un festival: es un proyecto cultural itinerante que recorre Canarias con una propuesta integradora, en la que el arte es vehículo para la formación, el entretenimiento y el pensamiento crítico. En cada una de sus ediciones, se plantea como una herramienta para democratizar el acceso a la cultura y reforzar el papel del arte como motor de cohesión social.

El festival lo patrocinan el Gobierno de Canarias; Turismo Islas Canarias; ICDC; Cabildo de Lanzarote; Excmo. Ayuntamiento de Teguise, Juventud Gobierno de Canarias; Fundación IDEO; Cajasiete; Grupo Número 1 - Vans; Uvedevida; Citroën Auto Laca Canarias; Stage in motion; Arte en todo, Nazaret Apartaments, Van Life Music Fest.

Gracias a esta colaboración, se hace posible una programación cultural de calidad, gratuita y descentralizada, que llega a distintos rincones del archipiélago.