El Cabildo busca identificar las zonas libres de venenos para permitir cazar

El Cabildo de Lanzarote se encargará de identificar y acotar las áreas donde será posible practicar con seguridad y sin riesgo de envenenamientos la caza en el municipio de Haría. En consenso con la Sociedad de Cazadores, la institución insular ha alcanzado un acuerdo para desbloquear el cese temporal de la actividad cinegética en la localidad norteña, decretado en las últimas semanas debido a los casos de envenenamiento de fauna registrados en la zona.

En la reunión que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, y el consejero de Medio Ambiente y Caza, Samuel Martín, mantuvieron hace unos días con los cazadores se acordó realizar una zonificación del norte de Lanzarote para establecer áreas de caza autorizadas allí donde no ha habido envenenamientos

Los técnicos del Área de Caza ya trabajan en la elaboración de mapas detallados que identificarán los espacios factibles para esta práctica, documentación que será remitida en breve al Gobierno de Canarias con el fin de obtener el visto bueno de la autoridad competente. La intención del Cabildo es habilitar esta vía excepcional antes de la apertura de la caza con escopeta, prevista para el próximo 28 de septiembre.

24 casos de envenenamientos en Haría

Desde principios de agosto se han contabilizado 24 casos de envenenamiento, que han afectado a fauna silvestre y doméstica –entre ellos perros de caza, cuervos canarios, perros domésticos, gatos y erizos–. Por ello, la caza se suspendió temporalmente en Haría.

Tanto el presidente como el consejero trasladaron su agradecimiento al talante constructivo de los cazadores en la reunión. Betancort destacó que «el cierre temporal es consecuencia de la acción de uno o varios delincuentes que serán identificados y deberán responder ante la justicia por el daño que están provocando a toda la sociedad lanzaroteña». El presidente subrayó asimismo que «el cazador lanzaroteño es modélico: practica una actividad sostenible, responsable y constituye un ejemplo de deportividad».

Martín expresó su convicción de que «el trabajo de zonificación que plantea el Cabildo recibirá cuanto antes la autorización del Gobierno de Canarias y se incluirá en la nueva orden de veda». Asimismo, adelantó que la previsión de la Institución insular es prolongar un par de días el periodo de caza en toda la isla, a fin de compensar el cierre que sufre el municipio de Haría.