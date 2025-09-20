¿Por qué hay decenas de hamacas en el Mirador del Río en Lanzarote?

El Mirador del Río, uno de los lugares más emblemáticos de Lanzarote y referente arquitectónico de Canarias, creado por César Manrique, se convirtió este viernes en el escenario de clausura de la primera edición de Equinox, un encuentro que ha reunido a expertos, profesionales y público general para reflexionar sobre el papel fundamental de la luz en la vida cotidiana y en la sostenibilidad.

Durante dos intensas jornadas, Equinox ha ofrecido un espacio para la discusión interdisciplinar sobre la gestión y el uso de la luz, tanto natural como artificial. El evento, que alcanzó el aforo completo, demuestra el creciente interés por asumir la luz no solo como un fenómeno físico sino también como un elemento clave en la cultura, el arte y la sostenibilidad ambiental.

La cita reunió a expertos nacionales e internacionales, quienes han compartido propuestas y análisis sobre la importancia de la iluminación responsable, abordando cuestiones como los beneficios de la luz natural, los riesgos del abuso de la luz artificial y su impacto en el bienestar, la salud y el medio ambiente.

Publico en la lectura del manifiesto de Equinox en el Mirador del Río. / @BRUTO.LZ

Declaración de Intenciones y futuro del evento

El punto culminante de la clausura fue la lectura de la Declaración de Intenciones, a cargo del reconocido especialista en diseño de iluminación Ignacio Valero, que resumió los principales acuerdos y reflexiones del encuentro. Este documento aboga por:

Un aprovechamiento inteligente de la luz natural ,

, Un uso responsable y consciente de la luz artificial ,

, La promoción de una cultura que fomente decisiones informadas y sostenibles sobre el consumo lumínico.

La declaración busca abrir un debate amplio que trascienda este evento, invitando a ciudadanos, profesionales y Administraciones a repensar sus prácticas en torno a la iluminación.

Paula y Cristina Martinez. / @BRUTO.LZ

Experiencia astronómica singular en el Mirador del Río

La noche de clausura brindó una experiencia única a los asistentes: una inmersiva observación astronómica dirigida por Playmodes, bajo el espectacular cielo estrellado de Lanzarote. Esta actividad fusionó arte, ciencia y sensorialidad, permitiendo conectar de una forma diferente con el entorno natural, en un evento que muchos calificaron como novedoso y emocionante en la isla. Los asistentes pudieron contemplar el cielo desde las decenas de hamacas instaladas en el aparcamiento del Mirador del Río.

Cabe destacar que el Mirador del Río, obra del artista César Manrique, no solo aporta un valor paisajístico incomparable, sino que también es un punto clave para la divulgación científica y la conciencia medioambiental en Canarias.

Contemplación Astres en el evento Equinox en el Mirador del Río. / @BRUTO.LZ

Un punto de partida para un debate internacional

Al cierre de esta edición, las organizadoras Paula y Cristina Martínez Abad, fundadoras de Maraba Studio, agradecieron el respaldo de participantes y patrocinadores por apoyar una propuesta innovadora y necesaria en la isla. Equinox no solo aspira a convertirse en una cita anual, sino también en un foro de referencia internacional donde converjan la reflexión científica, el arte y las soluciones sostenibles relacionadas con la luz.