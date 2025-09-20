Las fiestas de Tinasoria en Arrecife comienzan este domingo con el pregón de Ángela Morales Ascensión
El arranque de los festejos del barrio está previsto para las 20:30 horas en la cancha deportiva frente al Centro Sociocultural de Tinasoria
La barriada de Tinasoria, en el municipio de Arrecife, se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Genaro, con una programación que se extenderá durante toda la semana, desde el domingo 21 hasta el domingo 28 de septiembre.
El acto inaugural será el pregón a cargo de la vecina Ángela Morales Ascensión, previsto para las 20:30 horas del domingo 21, en la cancha deportiva frente al Centro Sociocultural de Tinasoria.
La lectura del pregón marca el punto de partida de unas fiestas que buscan reforzar el sentimiento de comunidad entre los vecinos.
Música, tradición y actividades para todos los públicos
Organizadas por la Asociación de Vecinos Los Pitufos y Los Geranios, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige el teniente de alcalde Echedey Eugenio, las fiestas contarán con una amplia variedad de actividades.
El programa incluye actuaciones musicales de grupos y artistas como Kódigo 4, Lanzarote Swing, Los Jarvac, Tremendo Son, Vocal Force y el popular cantante canario Pepe Benavente. También se celebrará una gala drag queen, una de las citas más esperadas del calendario festivo.
Para los amantes de la música tradicional, habrá actuaciones de parrandas como Los Gurfines del Puerto y El Golpito. Además, se han organizado playbacks para mayores y jóvenes, una animada verbena del agua y otras propuestas pensadas para todos los públicos.
- San Bartolomé se vuelca en la Romería de Los Dolores, tradición y devoción en Lanzarote
- Rosana pone el cierre a Los Dolores
- La Lotería Nacional deja un primer premio en Tías
- El Senado votará el 30 de septiembre el levantamiento del aforamiento a Pedro San Ginés para que el Supremo lo juzgue por presunta denuncia falsa
- Lanzarote desaconseja las actividades al aire libre en colegios y centros de mayores y la práctica deportiva por la calima
- El obispo de Canarias pide no llamar “ilegales” a los migrantes que llegan en cayuco porque “tenemos la obligación de acogerlos”
- MONCAR reabre en Arrecife: la primera óptica que marcó generaciones
- Los Sabandeños, Olga Cerpa y Rosana despiden las Fiestas de Los Dolores 2025 en una noche irrepetible