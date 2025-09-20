Las fiestas de Tinasoria en Arrecife comienzan este domingo con el pregón de Ángela Morales Ascensión

La barriada de Tinasoria, en el municipio de Arrecife, se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Genaro, con una programación que se extenderá durante toda la semana, desde el domingo 21 hasta el domingo 28 de septiembre.

El acto inaugural será el pregón a cargo de la vecina Ángela Morales Ascensión, previsto para las 20:30 horas del domingo 21, en la cancha deportiva frente al Centro Sociocultural de Tinasoria.

La lectura del pregón marca el punto de partida de unas fiestas que buscan reforzar el sentimiento de comunidad entre los vecinos.

Música, tradición y actividades para todos los públicos

Organizadas por la Asociación de Vecinos Los Pitufos y Los Geranios, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige el teniente de alcalde Echedey Eugenio, las fiestas contarán con una amplia variedad de actividades.

El programa incluye actuaciones musicales de grupos y artistas como Kódigo 4, Lanzarote Swing, Los Jarvac, Tremendo Son, Vocal Force y el popular cantante canario Pepe Benavente. También se celebrará una gala drag queen, una de las citas más esperadas del calendario festivo.

Para los amantes de la música tradicional, habrá actuaciones de parrandas como Los Gurfines del Puerto y El Golpito. Además, se han organizado playbacks para mayores y jóvenes, una animada verbena del agua y otras propuestas pensadas para todos los públicos.