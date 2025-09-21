Arrecife se une a la campaña 'Recuérdame' por el Día Mundial del Alzhéimer

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Rosmen Quevedo, se ha adherido a la campaña nacional Recuérdame, promovida por la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC).

Esta iniciativa, respaldada por un convenio aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 25 de junio, pone el foco en la dignidad y las emociones que las personas con Alzheimer conservan, a pesar de los efectos que esta enfermedad neurodegenerativa tiene sobre la memoria.

“La emoción permanece viva”

La campaña busca concienciar a la sociedad sobre la importancia de mirar a quienes padecen Alzheimer desde lo que mantienen, no desde lo que olvidan. Se recuerda que, aunque muchas veces se pierdan los recuerdos, nunca desaparecen la capacidad de emocionarse, de disfrutar con una melodía o de sentirse acompañados con un gesto o una voz cercana.

El concejal Rosmen Quevedo ha destacado el compromiso del consistorio con esta causa, subrayando que “nunca se borra la dignidad de una persona ni su derecho a ser tratada con respeto, cariño y cercanía”.

Desde el Ayuntamiento se invita a la ciudadanía a compartir el vídeo de la campaña y a sumarse a esta labor de sensibilización, fomentando una comunidad más empática y comprensiva con quienes conviven con esta enfermedad y sus familias.