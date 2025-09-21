Homenaje a la doctora Conce Pérez por sus más de 40 años de profesión en Lanzarote

Este fin de semana, familiares, colegas y representantes institucionales rindieron un emotivo homenaje a la doctora María Concepción Pérez González, conocida por todos como “doctora Conce”, quien el pasado mes de mayo puso fin a una larga trayectoria profesional en la sanidad pública de Lanzarote, según informó en su momento el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

El acto, celebrado en un restaurante de Puerto del Carmen, reunió a numerosas personas que, a lo largo de más de cuatro décadas, han compartido experiencias con la pediatra. Entre ellas se encontraba el alcalde de Arrecife, Yonathan de León Machín, que quiso mostrar personalmente su gratitud a quien, además de profesional cercana, fue también la pediatra de su propia familia.

Desde 1980, una trayectoria marcada por el compromiso

La doctora Conce llegó a Lanzarote en 1980, año en el que comenzó a ejercer en la entonces Residencia Sanitaria Nuestra Señora de los Volcanes, ubicada en el edificio de la antigua Casa del Mar, hoy sede del Centro de Salud de Valterra. Desde sus primeros años en la isla, se destacó por su dedicación a la atención infantil, convirtiéndose en un referente para generaciones de familias lanzaroteñas.

A lo largo de su carrera, también asumió responsabilidades de gestión, hasta llegar a ser jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Doctor Molina Orosa, donde se jubiló oficialmente en la pasada primavera.

Medicina y política: dos vocaciones complementarias

Además de su faceta médica, la doctora Conce también tuvo una importante participación en la vida política local y regional. En 1995 fue elegida concejala en el Ayuntamiento de Arrecife, dentro del grupo del Partido Popular, y gestionó áreas como Medio Ambiente y Turismo. Posteriormente fue consejera en el Cabildo de Lanzarote y llegó a ser directora general en el Gobierno de Canarias.

Sin embargo, su compromiso con la pediatría nunca se debilitó. A lo largo de su vida, mantuvo una conexión constante con la medicina, formando parte de un equipo de profesionales que ha sido clave para el desarrollo del sistema de salud infantil en Lanzarote.

Un legado que continúa: la vocación familiar

Durante el acto de despedida, la doctora Conce estuvo acompañada por sus hijos. Su hijo Miguel, que ha seguido sus pasos en la medicina, se ha incorporado recientemente como pediatra en Lanzarote, asegurando así la continuidad del legado familiar en el ámbito sanitario. Su hija menor, Sara, también ha orientado su carrera al servicio público, desde el ámbito de la docencia.

En palabras del alcalde Yonathan de León, el homenaje simboliza el agradecimiento colectivo de miles de familias que han confiado en la doctora Conce durante más de 40 años. El edil subrayó que su labor no solo fue clínica, sino también humana, “dejando una huella imborrable en cada familia que acudía a su consulta”.

Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

La despedida de la doctora Conce ha sido más que un acto protocolario. Ha servido para poner en valor el papel fundamental de la sanidad pública y de quienes, desde su vocación, dedican su vida al cuidado de las personas. En este caso, al bienestar y salud de la infancia de Lanzarote.

Su historia profesional es un ejemplo del impacto positivo de una atención médica cercana, humana y comprometida, en un contexto insular donde la estabilidad de los profesionales sanitarios es un valor fundamental para el tejido social y sanitario.

El homenaje fue también una oportunidad para reencontrarse con antiguos compañeros, amistades y representantes del sector sanitario de la isla, que compartieron palabras de admiración y afecto.