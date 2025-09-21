Lanzarote acoge un foro clave para la digitalización de pymes con expertos en inteligencia artificial

El próximo 23 de septiembre, Lanzarote será escenario de un evento clave para el tejido empresarial local: el foro Digitalizar tu pyme para liderar el cambio, organizado por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, el cual tendrá lugar en el Marina Innova Hub de Arrecife.

Esta jornada forma parte del programa Oficinas Acelera pyme para Kit Digital, impulsado por Red.es con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU.

El objetivo principal del encuentro es proporcionar a pymes, autónomos y micropymes las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar con éxito su proceso de digitalización, algo que se considera ya un pilar estratégico para el desarrollo económico de la isla.

Expertos de referencia en tecnología y transformación digital

El foro contará con dos figuras de prestigio internacional en el ámbito de la innovación tecnológica y la inteligencia artificial: Enrique Dans y Julián Isla.

Enrique Dans: digitalización con visión estratégica

Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School, es conocido por su labor divulgativa sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la economía y la sociedad. Con amplia presencia en medios de comunicación y autor de diversos libros, su intervención llevará por título "Inteligencia Artificial en las pymes: adaptarse hoy para liderar mañana".

Dans explicará cómo herramientas como la inteligencia artificial, el análisis de datos o la automatización pueden ser utilizadas por las pymes para ganar eficiencia, reducir costes y mejorar la toma de decisiones, elementos clave para aumentar su competitividad en mercados cada vez más digitalizados.

Julián Isla: tecnología al servicio de las personas

Por su parte, Julián Isla, ingeniero informático en Microsoft y presidente de la Fundación 29, presentará la ponencia “IA para transformar tu potencial: el futuro ya está en tus manos”. Isla compartirá experiencias reales en las que la inteligencia artificial ha sido aplicada con éxito para mejorar la salud, la inclusión y la calidad de vida, especialmente en colectivos vulnerables.

Su intervención ofrecerá una visión práctica y humana de cómo la digitalización también puede ser una herramienta con impacto social positivo, más allá del ámbito puramente empresarial.

El Kit Digital, protagonista del cambio

Durante el foro también se abordará el funcionamiento del Kit Digital, un programa de subvenciones y asesoramiento dirigido a ayudar a las pequeñas empresas en su transformación tecnológica.

Impulsado por el Gobierno de España a través de Red.es (organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), el Kit Digital ofrece bonificaciones económicas para contratar soluciones digitales en áreas como:

Presencia en internet

Gestión de redes sociales

Comercio electrónico

Ciberseguridad

Gestión de clientes (CRM)

Las ayudas están orientadas a empresas de hasta 50 trabajadores y pueden solicitarse a través de la plataforma habilitada por Red.es, en el marco del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, que forma parte de la hoja de ruta España Digital 2026.

Programa completo del evento

La jornada se desarrollará de la siguiente manera:

10:00 – 10:15 h: Bienvenida institucional a cargo de José Valle Martínez , presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa.

Bienvenida institucional a cargo de , presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. 10:15 – 11:15 h: Ponencia de Enrique Dans : “Inteligencia Artificial en las pymes: adaptarse hoy para liderar mañana”

Ponencia de : “Inteligencia Artificial en las pymes: adaptarse hoy para liderar mañana” 11:15 – 11:30 h: Descanso y espacio de networking

Descanso y espacio de networking 11:30 – 12:30 h: Ponencia de Julián Isla : “IA para transformar tu potencial: el futuro ya está en tus manos”

Ponencia de : “IA para transformar tu potencial: el futuro ya está en tus manos” 12:40 h: Cierre del evento

La entrada es gratuita, pero las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a los interesados formalizar su inscripción con antelación a través del formulario habilitado en la web oficial de la Cámara de Comercio.

Una oportunidad para liderar el cambio desde Lanzarote

La Cámara de Comercio apuesta por fomentar la digitalización del tejido empresarial insular con este tipo de iniciativas. Según su presidente, José Valle, “la transformación digital no es una opción, sino una necesidad estratégica para la sostenibilidad y el crecimiento de nuestras empresas”.

El foro no solo busca acercar la innovación tecnológica a las pymes, sino también generar un espacio de reflexión, networking y aprendizaje colectivo. Lanzarote, con una economía basada en gran parte en el turismo y los servicios, necesita adaptarse a las nuevas demandas del mercado digital, y este tipo de eventos facilitan esa transición.