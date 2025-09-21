El PSOE critica el gasto de más de 3 millones de euros del Ayuntamiento de Arrecife en las fiestas de San Ginés 2025

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife ha expresado este domingo su rechazo al gasto que el Ayuntamiento ha destinado a las fiestas de San Ginés 2025, cifra que supera los 3,5 millones de euros, según cálculos del propio partido. La portavoz del PSOE en el municipio, Cristina Duque, ha calificado esta inversión como un "derroche permanente", especialmente en un contexto en el que —afirman— faltan recursos para necesidades básicas como educación o infraestructuras.

De acuerdo con los datos difundidos por el PSOE, el presupuesto oficial ejecutado asciende a 3.161.477,99 euros, aunque aún quedarían algunos gastos por contabilizar, lo que, segú los cálculos del PSOE, elevaría la cifra a más de tres millones y medio de euros. Esto convertiría la edición de este año en la más costosa hasta la fecha.

Contratación urgente para un concierto de casi 750.000 euros

Uno de los puntos más criticados por el Grupo Socialista es el concierto del artista Alejandro Fernández, celebrado en la playa de El Reducto. El evento fue contratado, según el PSOE, solo unas horas antes de su realización, por un importe superior a 749.000 euros.

Desde la oposición consideran que el uso de procedimientos urgentes debería reservarse para situaciones prioritarias como la mejora de servicios educativos, la creación de infraestructuras o la atención a colectivos vulnerables.

"Nunca hay urgencia para un colegio o un tanatorio, pero sí para las fiestas", señaló Duque.

Reivindican un uso más responsable de los recursos públicos

El PSOE ha solicitado al alcalde, Yonathan de León, mayor contención en el uso de fondos públicos. En palabras de Duque, "mientras la ciudadanía enfrenta dificultades reales como la falta de vivienda o un duro inicio del curso escolar, el grupo de gobierno actúa como si el ayuntamiento fuera una sala de fiestas".

Desde el grupo socialista piden al consistorio que se replantee su modelo de gasto y que dé prioridad a las demandas sociales más urgentes del municipio.