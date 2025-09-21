Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Yoné Caraballo propone un modelo de atención a mayores en Lanzarote basado en la cercanía y el acompañamiento personalizado

El parlamentario de NC por Lanzarote y La Graciosa aboga por un modelo cercano y centrado en la persona, que contraste con la propuesta de "macroresidencias" defendida por CC y PP, según el canarista

Yoné Caraballo, durante una comisión en el Parlamento de Canarias.

Yoné Caraballo, durante una comisión en el Parlamento de Canarias.

La Provincia

La Provincia

Arrecife

El diputado de Lanzarote y La Graciosa, y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)Yoné Caraballo, ha manifestado este domingo la urgencia de transformar el sistema de atención sociosanitaria a personas mayores en Lanzarote.

Caraballo aboga por un modelo cercano y centrado en la persona, que contraste con la propuesta de "macroresidencias" defendida por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), según el canarista.

Caraballo sostiene que "los mayores tienen derecho a envejecer en su propio entorno, junto a sus familias y seres queridos, contando con servicios profesionales de calidad". Argumenta que los centros masificados tienden a debilitar los lazos afectivos y pueden derivar en cuidados despersonalizados y alejados de las verdaderas necesidades.

Inspiración en tendencias europeas y estatales

El presidente insular canarista expone que las políticas sociales más avanzadas en Europa y España están evolucionando hacia un modelo comunitario, fundamentado en servicios de proximidad, unidades residenciales de pequeño tamaño, pisos tutelados y centros de día. Esta fórmula permite adaptar los servicios a la realidad de cada persona mayor, facilitando la autonomía y el acompañamiento emocional.

En palabras de Caraballo, “Lanzarote puede liderar este cambio aplicando un sistema profesional, pero también humano y próximo, lo que beneficiaría tanto a los usuarios como al empleo local”. Subraya la importancia de impulsar ciclos de formación anual a través del Cabildo Insular, formando a profesionales especializados en la atención de mayores y personas dependientes.

Priorizar la inversión en servicios de cercanía

Según Caraballo, la apuesta debe centrarse en fortalecer la atención domiciliaria y los recursos de proximidad, rechazando proyectos desproporcionados que acaben en servicios impersonales. Recuerda los trágicos episodios vividos durante la pandemia de Covid-19 en macroresidencias de otras comunidades, como Madrid, donde miles de residentes perdieron la vida.

El diputado concluye afirmando que “hablar de cuidados es hablar de respeto, dignidad y humanidad”, e insta a que Lanzarote avance hacia una gestión más ética y eficiente, que reconozca la contribución de quienes han construido la sociedad insular.

