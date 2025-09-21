Yoné Caraballo propone un modelo de atención a mayores en Lanzarote basado en la cercanía y el acompañamiento personalizado

El diputado de Lanzarote y La Graciosa, y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Yoné Caraballo, ha manifestado este domingo la urgencia de transformar el sistema de atención sociosanitaria a personas mayores en Lanzarote.

Caraballo aboga por un modelo cercano y centrado en la persona, que contraste con la propuesta de "macroresidencias" defendida por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), según el canarista.

Caraballo sostiene que "los mayores tienen derecho a envejecer en su propio entorno, junto a sus familias y seres queridos, contando con servicios profesionales de calidad". Argumenta que los centros masificados tienden a debilitar los lazos afectivos y pueden derivar en cuidados despersonalizados y alejados de las verdaderas necesidades.

Inspiración en tendencias europeas y estatales

El presidente insular canarista expone que las políticas sociales más avanzadas en Europa y España están evolucionando hacia un modelo comunitario, fundamentado en servicios de proximidad, unidades residenciales de pequeño tamaño, pisos tutelados y centros de día. Esta fórmula permite adaptar los servicios a la realidad de cada persona mayor, facilitando la autonomía y el acompañamiento emocional.

En palabras de Caraballo, “Lanzarote puede liderar este cambio aplicando un sistema profesional, pero también humano y próximo, lo que beneficiaría tanto a los usuarios como al empleo local”. Subraya la importancia de impulsar ciclos de formación anual a través del Cabildo Insular, formando a profesionales especializados en la atención de mayores y personas dependientes.

Priorizar la inversión en servicios de cercanía

Según Caraballo, la apuesta debe centrarse en fortalecer la atención domiciliaria y los recursos de proximidad, rechazando proyectos desproporcionados que acaben en servicios impersonales. Recuerda los trágicos episodios vividos durante la pandemia de Covid-19 en macroresidencias de otras comunidades, como Madrid, donde miles de residentes perdieron la vida.

El diputado concluye afirmando que “hablar de cuidados es hablar de respeto, dignidad y humanidad”, e insta a que Lanzarote avance hacia una gestión más ética y eficiente, que reconozca la contribución de quienes han construido la sociedad insular.