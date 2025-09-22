Sociedad
Literatura con renglones salinos
El tercer Festival de Literatura de Lanzarote (FDLL 25), bajo el lema Letras de rofe y sal, que ofrece cuatro conferencias de escritores en el municipio de Tías y dos en otros dos municipios, ha abierto el periodo de inscripciones gratuitas para la charla en Puerto del Carmen.
P. L. D.
La asistencia a las charlas y talleres del Festival de Literatura de Lanzarote en su tercera edición es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de la web oficial del festival: www.fdll.es. Cada lista de inscripción se abre con un mes de antelación respecto a la fecha de la actividad correspondiente.
La primera en abrirse será la de Fernando Aramburu, que inaugurará la tercera edición del festiva literario el próximo jueves, 9 de octubre a las 19.30 horas en el Centro Cívico El Fondeadero de Puerto del Carmen con la charla Narrar el dolor: literatura, memoria e identidad.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tías, Pepa González, afirma que «apostar por el Festival de Literatura de Lanzarote es apostar por el pensamiento, la palabra y el encuentro», al tiempo que destaca la proyección del municipio como referencia literaria en la Isla.
Este año, la cita del Festival de Literatura de Lanzarote se traslada al sur de Lanzarote a Tías, Yaiza y Arrecife con la participación de autores y autoras de primer nivel, tales como Fernando Aramburu, Elizabeth Duval, Cristina Fernández Cubas, Sergio del Molino, Mónica Ojeda e Ignacio Martínez de Pisón.
Además, los talleres estarán a cargo de Matías Candeira y Men Marías. En el caso del municipio de Tías, las conferencias se impartirán en El Fondeadero y en el Teatro Municipal de Tías, y serán protagonizadas por Aramburu (9 de octubre), Elizateth Duval (16 de octubre), Cristina Fernández Cubas (28 de octubre) y Sergio del Molino (6 de noviembre).
Con esta iniciativa, el FDLL 25 consolida su objetivo de acercar la literatura al público local y visitante, creando espacios de diálogo entre autores y lectores y proyectando la identidad volcánica y atlántica de Lanzarote a través de la palabra.
