El ‘Juguete del Viento de Arrieta’ vuelve a su lugar en todo su esplendor

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Obras Públicas, ha finalizado los trabajos de reparación y mantenimiento del Juguete del Viento de Arrieta, obra del artista César Manrique, que ya se encuentra de nuevo instalada en su ubicación.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Mantenimiento y Conservación de la Obra Pública y el Patrimonio Artístico en Carreteras, que busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y preservar el legado cultural y artístico de la isla. Los trabajos realizados consistieron en la reparación de la pieza que se desprendió el pasado abril como consecuencia de un temporal de viento, así como en una revisión integral del conjunto escultórico para reforzar su estabilidad y durabilidad.

«Hoy podemos decir que el Juguete del Viento de Arrieta ya vuelve a lucir en todo su esplendor. Era un compromiso no solo con la seguridad de la ciudadanía, sino también con el respeto al legado de César Manrique, que forma parte de la identidad de Lanzarote», aseguró el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina. Asimismo, explicó que la reparación se llevó a cabo «con todas las garantías». «Buscamos el momento de menor incidencia del viento para acometer la reparación con seguridad, protegiendo en todo momento al personal que trabajaba en la zona», añadió.

Por último, el consejero subrayó el compromiso del Cabildo «con la conservación del patrimonio cultural».»Con este tipo de actuaciones seguimos demostrando que el patrimonio artístico de Lanzarote no se abandona, sino que se cuida, se preserva y se pone en valor. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a seguir cumpliendo», aseveró.

La obra, de casi nueve metros de altura y ubicada en la rotonda de acceso a Arrieta, fue diseñada por Manrique como un homenaje al viento, uno de los elementos más característicos de la isla.