La pareja más famosa de Lanzarote… ¿con pasado inventado?

En cualquier mercadillo o tienda de recuerdos de Lanzarote, dos pequeñas figuras de barro llaman la atención.

Son hombre y mujer, desnudos, con sus atributos resaltados, y se venden como “Los Novios del Mojón”. Se cuenta que, en la antigüedad, los aborígenes majos las intercambiaban para sellar compromisos de amor y fecundidad, en lugar de alianzas o promesas solemnes.

La historia suena hermosa, casi poética. El problema es que no hay pruebas de que fuera cierta.

Lo que sí conocemos es otra historia, más reciente pero no menos fascinante, protagonizada por dos personajes claves en la memoria cultural de Lanzarote: Juan Brito y Dorotea de Armas.

Novios del Mojón / Historia de Teguise

Dorotea y la arcilla de El Mojón

En el pequeño pueblo de El Mojón, la tierra se transforma en cerámica desde hace siglos. La tradición locera de Teguise, única en Canarias por su loza pintada, encontró en Dorotea de Armas (1899–1997) a su guardiana y difusora más célebre en el siglo XX.

Con sus manos moldeaba no solo cántaros y utensilios, sino también figuras que reinterpretaba desde hallazgos arqueológicos y relatos locales.

Fue ella quien dio forma reconocible a la pareja de barro: dos cuerpos que se miran, complementarios, exagerados en su desnudez. Dorotea los vendía como artesanía, sin imaginar quizá que esas figuras acabarían convertidas en un símbolo identitario de la isla.

Juan Brito y la invención del nombre

El otro pilar de la leyenda fue Juan Brito (1919–2018), campesino, folklorista y apasionado defensor de la cultura tradicional lanzaroteña. A él se le atribuye haber bautizado a esas piezas con el nombre que las inmortalizó: “Los Novios del Mojón”.

El título resultaba tan evocador que pronto se mezcló con viejas referencias a idolillos de fertilidad encontrados en Canarias. La combinación era irresistible: arqueología, romance y mito popular.

Brito, que dedicó su vida a recopilar y divulgar las costumbres de la isla, supo envolver las figuras en un relato atractivo, ideal para turistas y vecinos que buscaban símbolos de identidad.

En esa mezcla de rigor etnográfico y pasión divulgativa, la pareja de barro pasó a ser algo más que artesanía: se convirtió en una historia compartida, aunque careciera de base documental en las crónicas prehispánicas.

Entre mito y souvenir

Lo cierto es que los antiguos majos nunca dejaron constancia de que usaran parejas de barro como prueba matrimonial. La arqueología muestra ídolos, figurillas y triángulos púbicos en el arte rupestre, símbolos de fertilidad que hablan de creencias, pero no de noviazgos sellados con barro.

La escena romántica del intercambio de figurillas nació en el siglo XX, de la mano de la arcilla de Dorotea y el relato de Brito. Y como ocurre con muchos mitos modernos, pronto se confundió con tradición ancestral.

Hoy los “Novios” se venden como souvenir y se muestran en museos y exposiciones como si fueran un eco directo del pasado aborigen, cuando en realidad son el fruto de una reinterpretación cultural reciente.

El legado del mito

Lejos de restarles valor, esta genealogía moderna añade capas de significado. Los “Novios del Mojón” no son testigos directos de la vida aborigen, pero sí lo son del esfuerzo de dos lanzaroteños (Dorotea con su torno y Brito con su memoria) por rescatar, recrear y dar vida nueva a símbolos que hablen de la isla.

La pareja más famosa de Lanzarote, entonces, no encarna tanto la promesa de los majos como la creatividad de sus herederos. Es el mito de un compromiso, sí, pero no entre hombre y mujer, sino entre pasado y presente, entre la arcilla ancestral y la imaginación contemporánea.