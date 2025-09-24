Arrecife atrae cerca de 100 millones de inversión privada y acelera su transformación urbana

Arrecife, capital de Lanzarote, está atravesando una etapa de intensa transformación económica y urbana. Así lo anunció el alcalde Yonathan de León este martes durante la gala de entrega de los Premios Turismo Ciudad de Arrecife 2025, celebrada en La Recova, un espacio emblemático en la historia de la ciudad. En el evento, se dio a conocer que el municipio ha recibido solicitudes de licencias que suponen una inversión privada cercana a los 100 millones de euros para los próximos tres años (2026-2028).

El alcalde destacó que el cambio de Arrecife ya está en marcha gracias a una doble vía de actuación: la inversión pública, que superará los 20 millones de euros en dos años, y un potente empuje del sector privado con casi 100 millones de euros destinados a diferentes proyectos, como:

Nuevos equipamientos comerciales

Construcción de viviendas residenciales

Renovación de hoteles existentes

Rehabilitación urbana de edificios en desuso

Todo esto sin afectar al suelo virgen, algo especialmente relevante en una isla con limitaciones territoriales como Lanzarote, destacó el alcalde.

Yonathan de León subrayó que estas iniciativas privadas provienen de empresas locales, regionales y extranjeras, y que muchas de ellas ya han presentado formalmente sus proyectos ante el consistorio.

El Hotel Miramar se renueva

Uno de los proyectos más representativos será la rehabilitación integral del Hotel Miramar, el establecimiento más antiguo de la ciudad, promovida por el grupo empresarial local Cabrera Medina.

Esta actuación se enmarca dentro del plan de modernización de la planta alojativa en Arrecife, con el objetivo de ofrecer mayor calidad y competitividad turística sin necesidad de ampliar el número de plazas.

Creación de empleo: más de 2.000 nuevos puestos desde 2023

Desde el año 2023, la dinamización económica impulsada desde el Ayuntamiento ha generado más de 2.000 nuevos empleos en sectores como:

Hostelería

Ocio

Comercio

Este crecimiento está respaldado por datos de altas en la Seguridad Social, lo que evidencia un cambio estructural positivo en la economía de la capital lanzaroteña. La bajada del paro confirma que el plan municipal está dando resultados reales y medibles.

El Charco de San Ginés: foco de atracción para inversores suizos y árabes

Uno de los espacios más simbólicos de Arrecife, el Charco de San Ginés, será también uno de los principales focos de la renovación urbana. Edificios actualmente en desuso o deteriorados serán rehabilitados con fondos de inversión procedentes de Suiza y países árabes, lo que permitirá, según Yonathan de León:

Recuperar patrimonio urbano

Impulsar la apertura de nuevos restaurantes de diseño

Consolidar a Arrecife como un destino de ocio y restauración de alto nivel

Todo esto contribuirá a que la ciudad se convierta en una referencia dentro del turismo experiencial y gastronómico en Canarias.

Una apuesta estratégica: turismo, comercio y diversificación económica

El alcalde remarcó que el turismo sigue siendo una fortaleza económica para Arrecife y para toda Lanzarote. Sin embargo, señaló la importancia de diversificar la economía, fomentando subsectores como:

Comercio local

Hostelería

Eventos deportivos

Cultura y ocio urbano

El objetivo es construir un tejido económico resiliente, que garantice oportunidades de futuro para las familias residentes y genere riqueza de forma sostenible.

Premios Turismo Ciudad de Arrecife 2025: reconocimiento al talento local

El evento celebrado en La Recova sirvió también para reconocer la labor de personas y entidades que han contribuido al desarrollo del turismo y la proyección internacional de Arrecife. Los galardonados de esta edición fueron:

Héctor Fernández Manchado

Premio a la trayectoria profesional: CEO de Turismo Lanzarote y ex profesor de Marketing en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (adscrita a la ULPGC)

Ambrosio José Martín Cedrés (Ambros Martín)

Premio a la trayectoria deportiva: seleccionador nacional del equipo español de balonmano femenino, conocido como “Las Guerreras”: Uno de los entrenadores españoles con más títulos europeos

Premios del Turismo de Arrecife 2025 / La Provincia

Lanzarote Summer Challenge

Premio al evento deportivo: considerado el torneo de CrossFit más importante de España y uno de los más relevantes de Europa. Impulsa a Arrecife como sede de grandes eventos deportivos

Antonio “Toni” Orosa

Premio a la trayectoria artística y cultural: referente en la organización de las fiestas de San Ginés (declaradas de Interés Turístico Nacional) y los Carnavales de Arrecife

Real Club Náutico de Arrecife

Premio institucional de mayor prestigio: reconocimiento a su labor en la promoción del deporte náutico y en la formación de regatistas olímpicos

El turismo como motor de desarrollo

Durante su intervención, la concejala de Comercio, Turismo y Deportes, Eli Merino, subrayó que muchos visitantes eligen Lanzarote no solo por su clima o naturaleza, sino también por la hospitalidad de su gente. La edil hizo un llamamiento a mantener este valor como parte esencial del modelo turístico lanzaroteño y advirtió sobre el riesgo de las posturas que rechazan el turismo como motor de desarrollo.

En su discurso, Yonathan de León recordó la figura de César Manrique, artista y arquitecto referente en Lanzarote, cuyo enfoque sostenible del desarrollo turístico sigue vigente hoy. El alcalde recordó que el Aeropuerto de Lanzarote lleva su nombre como homenaje a su visión de una isla donde la belleza natural y el turismo respetuoso puedan convivir.

El acto fue presentado por la periodista Laura San José y contó con la extraordinaria obertura de la artista canaria Lajala, creada especialmente para la gala y con las actuaciones de Jela, Jennifer Artiles y el Ballet de Tenerife.