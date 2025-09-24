Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife revisan la movilidad y accesibilidad de la capital

Avanzar en la movilidad, accesibilidad y modernización urbana de Arrecife es el objetivo de la reunión de trabajo que mantuvieron ayer el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina. Juntos, supervisaron los avances de diferentes proyectos de la Consejería insular de Obras Públicas en la capital de Lanzarote.

El repaso alcanzó a las principales obras que actualmente están en ejecución, que tienen financiación insular a través de los planes insulares de Cooperación, o que están programadas sus próximas licitaciones, en otros casos. También estudiaron los proyectos para la renovación integral de la Calle Triana y una segunda fase en Manolo Millares, desde sus accesos por la antigua zona del Cementerio Municipal hasta el cruce con el colegio Antonio Zerolo.

Otra de las actuaciones importantes que proyecta la Consejería de Obras Públicas está centrada en crear unos nuevos accesos desde la carretera Tahíche hacia Arrecife, para acceder al barrio de Maneje que está experimentando un auge urbanístico importante con la creación de 400 nuevas viviendas públicas, de las que 201 están actualmente en construcción.

Asimismo, el alcalde conoció de cerca el avance del proyecto para mejorar la vía que une las localidades de Costa Teguise y Arrecife, por la zona de Los Mármoles y Lloret. En el apartado paisajístico, se acometerá la mejora de las principales vías de entrada a la ciudad, con intervenciones en la LZ-101 (entrada por Puerto Naos) y en la LZ-20 (accesos al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa), con el objetivo de ofrecer una imagen más cuidada, moderna y acorde a la transformación de la imagen urbana de Arrecife.

Transformar la capital

En cuanto a inversiones en espacios públicos, Medina trasladó al alcalde que «las obras de la Plaza de la Iglesia de San Ginés se encuentran en su fase final y concluirán a principios del mes de noviembre, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de un espacio renovado y adaptado a las necesidades actuales».

«Estas actuaciones planificadas responden a la necesidad de transformar Arrecife en una ciudad más moderna, accesible y renovada para quienes vivimos aquí, o para los miles de visitantes», subrayó De León.

Esta visita de Medina a Arrecife inicia una nueva ronda de reuniones que llevará a cabo en el último trimestre del año con todos los Ayuntamientos de la isla, con el propósito de dar seguimiento a las obras en marcha y coordinar las que se pondrán en ejecución de manera inmediata. n