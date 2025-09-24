El Cabildo impulsa una nueva edición de 'Lanzarote Recicla' con más actividades para promover la economía circular

El Cabildo de Lanzarote ha presentado la nueva edición 2025/2026 de “Lanzarote Recicla”, una iniciativa consolidada como la principal campaña de educación ambiental de la isla. Bajo el lema de reducir, reutilizar y reciclar, el programa incorpora nuevas propuestas y recupera talleres tradicionales con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental en todos los sectores de la sociedad.

El consejero insular de Residuos, Domingo Cejas, fue el encargado de dar a conocer los detalles del plan educativo, destacando que se espera un crecimiento tanto en el número de participantes como en la programación. En este sentido, animó a centros educativos, colectivos y familias a sumarse activamente a las actividades diseñadas para esta edición.

Uno de los pilares del programa sigue siendo su enfoque en la comunidad escolar. Actividades como talleres de reciclado en épocas navideñas y de carnaval, visitas al Complejo Ambiental de Zonzamas, y proyectos como Recicole permiten que niños y jóvenes conozcan de cerca cómo se gestionan los residuos en la isla y cómo pueden contribuir a minimizar su impacto ambiental.

Además, se incluyen campañas de compostaje doméstico, reciclaje en el hogar, y acciones de sensibilización que abordan de forma práctica el concepto de economía circular.Campañas solidarias y de recogida selectiva

Zapatillas y tapones solidarios

El programa de este curso incluye iniciativas solidarias como Zapatillas Solidarias, con destino a Guinea Ecuatorial, y la campaña de Tapones Solidarios, en colaboración con la Asociación Iraitza, que ayuda a personas con diversidad funcional mediante la recogida de tapones de plástico.

Asimismo, se mantiene la campaña Bosque Ecopilas, que fomenta la recogida de pilas usadas para su correcta gestión medioambiental.

Balance del primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, el Cabildo, a través del Área de Residuos, gestionó 7.171,96 toneladas de residuos separados, una cifra que evidencia el creciente compromiso de la ciudadanía con el reciclaje y la sostenibilidad.

Domingo Cejas subrayó que “el reciclaje comienza en casa, en la escuela, en los comercios y en las instituciones”, y que, aunque se ha avanzado, todavía queda trabajo por hacer para mejorar los porcentajes de recogida selectiva y reducir los residuos que acaban en el vertedero.

Un modelo basado en alianzas y responsabilidad compartida

El programa Lanzarote Recicla seguirá evolucionando mediante nuevas metodologías y alianzas estratégicas, tal como confirmó el consejero. Esta campaña no solo busca formar, sino transformar hábitos y mentalidades, integrando a todos los sectores en un esfuerzo común por un modelo más sostenible.