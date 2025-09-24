La Fundación César Manrique homenajea la tradición cerámica de Lanzarote con el libro 'Dorotea de Armas. La última locera de El Mojón'

La Fundación César Manrique (FCM) presentará mañana jueves, 25 de septiembre, a las 19:30 horas, la obra Dorotea de Armas. La última locera de El Mojón, un libro que saca a la luz la vida y legado de una figura imprescindible para la cultura popular lanzaroteña. El evento tendrá lugar en la sala José Saramago, en la Plazuela, en Arrecife .

La publicación, escrita por el periodista Jaime Puig y prologada por Myriam Ybot, forma parte de la reconocida colección Islas de Memoria editada por la FCM.

Este volumen rescata la historia de Dorotea de Armas Curbelo (1899-1997), quien heredó de su madre y abuela el ancestral oficio de la loza artesanal, un saber transmitido entre generaciones de mujeres de El Mojón, localidad con fuerte vínculo cerámico en Lanzarote.

Una vida dedicada a la alfarería y la cultura popular

Durante las primeras décadas del siglo XX, Dorotea de Armas elaboró cerámica doméstica tanto para uso propio como para la venta, manteniendo una tradición que comenzaría a decaer por la llegada de nuevos materiales para la cocina y la conservación de alimentos. Tras un parón de varias décadas, doña Dorotea retomó la actividad a finales de los años sesenta, ya en un contexto marcado por la llegada del turismo a la isla.

Uno de los objetos más emblemáticos producidos en esta etapa fueron Los Novios de El Mojón, figuras de carácter simbólico asociadas a rituales de cortejo y conocidas por sus atributos caricaturizados. Este tipo de cerámica es ya parte del imaginario colectivo local y cuenta con reconocimiento externo como muestra representativa del arte popular insular.

Diálogo sobre memoria, cerámica e identidad

La presentación del libro reunirá al propio autor, Jaime Puig, la prologuista Myriam Ybot y al maestro ceramista Toño Armas, conocido investigador de la loza de El Mojón. El diálogo abierto permitirá analizar el impacto de Dorotea en la cultura y la identidad insular, además de reivindicar la importancia del trabajo artesanal femenino en la construcción de la memoria y el patrimonio de Lanzarote.

La labor de Dorotea de Armas reflejó no solo el esfuerzo de adaptación a las circunstancias de cada época, sino la resistencia por mantener una tradición en riesgo de desaparición, transmitiendo valores de identidad y comunidad. Su figura destaca, hoy, como último eslabón de una cadena cultural única en Canarias.

Islas de Memoria: una colección para preservar la historia insular

El libro sobre Dorotea es el noveno de la colección Islas de Memoria, serie destinada a dar visibilidad a personalidades y acontecimientos clave de la historia reciente insular. Obra tras obra, la FCM contribuye a rescatar la memoria colectiva, con títulos dedicados a diversos protagonistas de la ciencia, política, cultura y sociedad lanzaroteñas.

Una serie de títulos destinada a rescatar la memoria de personajes o acontecimientos de Lanzarote cuya aportación, desde distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, la sociedad o la política, haya contribuido a construir el imaginario colectivo de la historia contemporánea de la isla.

El perfil del autor

Jaime Puig Casasayas (Olesa de Montserrat, Barcelona, 1964) ejerce de periodista en Lanzarote desde 1986, año en el que se incorporó a la plantilla de Radio Lanzarote. Firmó artículos en La Voz de Lanzarote y puso en marcha La Voz de Fuerteventura. Publicó también en el periódico La Provincia. Posteriormente, se unió al Grupo Volcán para encargarse de los informativos de Antena 3 Radio y, tras la absorción de esta por Prisa, inició las emisiones de la Cadena SER en Lanzarote.

En 1994, estuvo al frente de los informativos de Televolcán. En esa época colaboró, asimismo, con Antena 3 TV y firmó en la sección de opinión del semanario Isla Informativa. En 1999, dirigió la puesta en funcionamiento de la nueva Fuerteventura TV, antes de sumarse al Gabinete del consejero de Turismo del Gobierno de Canarias. Finalizada esta etapa, trabajó en Archipiélago TV donde estuvo al frente de los servicios informativos y presentó diversos espacios de información y debate políticos. En el año 2006, comenzó una andadura como jefe de informativos de Localia TV y, paralelamente, se adentró en la comunicación gastronómica con la administración de diversos digitales temáticos.

Desde el año 2010, forma parte del Grupo Biosfera, donde es responsable de los servicios informativos de Biosfera TV y del contenedor matinal de COPE Lanzarote.