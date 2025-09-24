Teguise centraliza su Archivo Histórico para mejorar el acceso y la conservación documental

El Ayuntamiento de Teguise ha puesto en marcha un proceso de modernización de su Archivo Histórico Municipal, con el objetivo de centralizar la documentación de uso frecuente, mejorar su conservación y facilitar su consulta tanto para la ciudadanía como para investigadores.

La iniciativa contempla la reubicación de más de 5.000 archivadores en un único espacio, lo que permitirá mejorar la organización interna y reducir los tiempos de búsqueda y tramitación de documentación. Esta acción forma parte de un proyecto más amplio de modernización archivística que el consistorio lleva desarrollando en los últimos meses.

Un archivo de valor estratégico para Lanzarote y Canarias

Teguise, antigua capital de Lanzarote y uno de los principales núcleos históricos del Archipiélago Canario, conserva un archivo de gran valor patrimonial, no solo para el municipio, sino para toda la región. Su fondo documental ofrece una visión detallada de la evolución social, cultural e institucional del territorio.

Por ello, garantizar su correcta conservación y fomentar su accesibilidad es una prioridad institucional. El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de apoyo técnico y financiero, y está supervisado por especialistas en gestión documental y patrimonio.

Un paso firme hacia un archivo moderno y funcional

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha señalado que esta actuación es un paso decisivo para “recuperar y dignificar el patrimonio documental del municipio”, destacando el papel del archivo como memoria viva de una localidad con siglos de historia.

Por su parte, la concejala de Archivo y Patrimonio, Mar Boronat, ha destacado que esta medida representa más que una mejora técnica: es una apuesta por un archivo “moderno, funcional y capaz de custodiar en condiciones óptimas siglos de historia”.

Primera fase de un proyecto a largo plazo

La centralización actual forma parte de la primera fase de un plan más amplio, que contempla futuras ampliaciones y mejoras en las instalaciones del archivo. El objetivo es adaptarlas a las necesidades actuales de conservación documental y responder a la creciente demanda de consulta, tanto desde el ámbito administrativo como el académico.

Este tipo de actuaciones permiten preservar el legado cultural e histórico de los municipios, garantizando el acceso a la información a futuras generaciones y fomentando el conocimiento de la identidad local.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Teguise refuerza su compromiso con la protección del patrimonio documental, la memoria institucional y la puesta en valor del Archivo Histórico Municipal como uno de los pilares culturales del municipio y de la isla de Lanzarote.