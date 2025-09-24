Valeria Castro ofrece un segundo concierto en Lanzarote tras agotar entradas en tiempo récord

La artista canaria Valeria Castro sumará una nueva actuación en Lanzarote debido a la rápida venta de todas las entradas para su primer concierto programado. En solo unos minutos, el público agotó las localidades para la cita prevista el jueves 2 de octubre, lo que ha llevado al Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote a organizar una segunda función.

El segundo concierto de Valeria Castro se celebrará el miércoles 1 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Fernández Gopar 'El Salinero'. Las entradas, con un precio único de 30 euros, saldrán a la venta el viernes 26 de septiembre a partir de las 09:00 horas. Podrán adquirirse de forma online a través de la web oficial de Cultura Lanzarote y desde la aplicación móvil Cultura Lanzarote.

Según declaraciones del consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, la decisión de programar una segunda función responde a la enorme demanda y al aprecio que el público lanzaroteño muestra por la cantante. Destaca también el esfuerzo realizado por la propia Valeria Castro, quien ha accedido a realizar una nueva actuación para corresponder al público insular.

Una trayectoria en crecimiento y reconocimiento internacional

Valeria Castro, nacida en La Palma, regresa a Lanzarote como parte de su gira internacional de presentación de su segundo trabajo El cuerpo después de todo. La artista se ha consolidado como una de las voces más destacadas y prometedoras de la música canaria actual, combinando tradición y sensibilidad contemporánea en su repertorio, que incluye temas como Cuídate, La raíz o Sentimentalmente.

Castro cuenta con varias nominaciones a los Grammy Latinos y ha sido reconocida por su capacidad para emocionar al público con composiciones que reflejan acontecimientos de actualidad, como la erupción volcánica en La Palma. En 2024, estuvo nominada a la mejor canción de cantautor por La raíz y a mejor interpretación de música electrónica junto a Ale Acosta. Además, ha sido galardonada en los Premios Canarios de la Música y nominada a los Premios Goya.