El Cabildo de Lanzarote autoriza de nuevo la caza en Haría tras confirmar la ausencia de venenos

El Cabildo de Lanzarote ha levantado la prohibición de caza en las zonas no acotadas del municipio de Haría, tras confirmar que ya no existen indicios de envenenamientos en el entorno.

Esta medida llega después de casi dos meses de cierre preventivo, impuesto a comienzos de agosto ante la aparición de cebos envenenados que provocaron la muerte de 24 animales, entre ellos fauna silvestre protegida como el cuervo canario, en peligro de extinción, además de perros de caza, gatos y erizos.

La situación generó alarma entre los habitantes del norte de la isla y motivó la intervención inmediata del Área de Medio Ambiente del Cabildo, que coordinó las labores de detección, análisis y limpieza del entorno afectado.

Reunión de Oswaldo Betancort y Samuel Martín con los cazadores, en el Convento de Santo Domingo en Teguise. / La Provincia

Medidas adoptadas con “prudencia y responsabilidad”

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha explicado que la decisión de reabrir la actividad cinegética se toma “con la certeza de que existen garantías suficientes para ello”, tras analizar los informes técnicos actualizados.

“Hemos actuado con la máxima prudencia y responsabilidad, priorizando la salud pública, la biodiversidad y la seguridad de los cazadores”, declaró Betancort, quien también reconoció el comportamiento ejemplar del sector cinegético durante la prohibición.

Reunión de Oswaldo Betancort y Samuel Martín, el pasado jueves, en el Convento de Santo Domingo, en Teguise / La Provincia

Desde el Cabildo se insiste en que la reapertura no implica bajar la guardia. El consejero de Medio Ambiente y Caza, Samuel Martín, subrayó que la vigilancia continuará siendo exhaustiva y recordó la importancia de la colaboración ciudadana. “Si alguien encuentra cebos sospechosos o animales muertos, debe avisar de inmediato a las autoridades competentes”, indicó.

Calendario y condiciones de caza en Haría

La reapertura en Haría se enmarca en lo establecido por la Orden de 26 de junio de 2025 del Gobierno de Canarias, que regula los periodos hábiles de caza en el archipiélago para la temporada 2025-2026. Estas son las especies, fechas y métodos autorizados en el municipio:

Conejo con perro y hurón:

Hasta el 31 de octubre

Solo los jueves, domingos y festivos (nacionales o autonómicos)

(nacionales o autonómicos) Conejo con escopeta y perro:

Del 28 de septiembre al 31 de octubre

Igualmente, jueves, domingos y festivos

Perdiz moruna con escopeta y perro:

Del 5 de octubre al 2 de noviembre

Solo domingos y festivos

En todos los casos, se deben respetar los cupos, condiciones y limitaciones fijadas por la normativa autonómica, así como las zonas acotadas que permanecen cerradas por razones de seguridad ambiental. Estas zonas incluyen:

Guinate

Entorno de Máguez y Yé

Zona alta de Haría y Malpaso

Otros puntos de la franja norte de la isla

Un proceso de vigilancia y control desde agosto

La prohibición inicial se impuso el pasado 8 de agosto, tras hallarse varios cadáveres de animales junto a restos de comida con sustancias tóxicas. De forma urgente, se convocó al Consejo Insular de Caza, que decidió extender el cierre y estudiar a fondo el caso.

Durante semanas, los técnicos de Medio Ambiente, en coordinación con el SEPRONA, el Ayuntamiento de Haría, la Sociedad de Cazadores de Lanzarote y otras administraciones, implementaron medidas de detección y control, además de establecer un sistema de zonificación cinegética segura.

Agentes Medioambiente del Cabildo de Lanzarote junto a un perro de caza en Lanzarote. / La Provincia

Los últimos informes técnicos confirman que actualmente no existen riesgos de envenenamiento en las áreas reabiertas, permitiendo así retomar la actividad cinegética en condiciones seguras.

Coordinación institucional y colaboración ciudadana

La resolución ha sido ya notificada al Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Haría, la Sociedad de Cazadores de Lanzarote, el SEPRONA y la Administración General del Estado.

Esta coordinación interinstitucional es clave en la lucha contra el uso ilegal de venenos, una práctica prohibida por la legislación española y que supone una amenaza para la biodiversidad, la salud pública y las actividades rurales sostenibles como la caza regulada.

El uso de cebos envenenados en el medio natural es un delito ambiental grave, perseguido por el Código Penal. Organizaciones como la Fundación Biodiversidad o SEO/BirdLife alertan de los efectos devastadores de estas prácticas sobre especies amenazadas y el equilibrio ecológico.

Recomendaciones para cazadores y vecinos

El Cabildo recuerda a los ciudadanos y especialmente a los cazadores que:

La caza solo está permitida en zonas no acotadas y bajo condiciones regladas.

y bajo condiciones regladas. Ante cualquier anomalía en el entorno , debe informarse de forma inmediata.

, debe informarse de forma inmediata. La actividad cinegética debe practicarse de forma sostenible, legal y respetuosa con el entorno.

La reapertura representa un paso adelante en la recuperación de la normalidad, pero también un llamamiento a la vigilancia colectiva para evitar nuevos episodios de este tipo.