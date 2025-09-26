El Cabildo de Lanzarote defiende "la objetividad" de sus servicios jurídicos en el caso del hotel Papagayo Arena

El Cabildo de Lanzarote ha reafirmado públicamente este viernes su compromiso con la neutralidad institucional y la transparencia jurídica, tras asumir directamente la Asesoría Jurídica de la institución la representación en el procedimiento judicial que afecta al hotel Sandos Papagayo (Papagayo Arena), situado en Playa Blanca, el municipio de Yaiza. La institución insular ha subrayado que su Asesoría Jurídica es la única autorizada para hablar en su nombre ante los tribunales y ha alertado sobre las consecuencias de actuaciones no autorizadas que puedan comprometer la legalidad y el respeto entre administraciones.

El conflicto judicial se centra en la ejecución de una sentencia que anuló la licencia de agrupación de parcelas en las que se construyó el hotel Papagayo Arenas en 1999, así como otras dos resoluciones urbanísticas de los años 2002 y 2003 otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza.

El pasado 19 de septiembre de 2025, la Asesoría Jurídica del Cabildo se personó en el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas, asumiendo formalmente la representación del Cabildo. Ese mismo día, notificó a la procuradora que hasta entonces había actuado en el caso que ya no debía continuar representando a la institución.

Hotel Sandos Papagayo, en Playa Blanca (municipio de Yaiza) / A. F.

Un escrito presentado sin autorización desencadena la polémica

Pese a esta notificación, la procuradora presentó un escrito posterior sin firma de letrado, elaborado presumiblemente por el abogado externo que llevaba el caso, en el que se vertían críticas al Ayuntamiento de Yaiza por no haber ejecutado la demolición del hotel, entre otras afirmaciones.

Este documento, según explica el Cabildo, no contaba con el respaldo de la Asesoría Jurídica y utilizaba un tono alejado del que se espera en las relaciones entre instituciones públicas. Además, los argumentos empleados contradecían la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 14 de diciembre de 2023, que ya había aclarado que es el Ayuntamiento de Yaiza quien debe decidir sobre la legalización del hotel, una vez el Cabildo resuelva el trámite previo de autorización turística.

Entrada al hotel Sandos Papagayo, en Playa Blanca (municipio de Yaiza). / A. F.

Aclaración de competencias: "El Cabildo no da ni quita licencias"

Uno de los puntos que el Cabildo ha querido destacar es que, en materia urbanística, las competencias de concesión o anulación de licencias corresponden exclusivamente a los ayuntamientos, como recoge la legislación vigente. Por tanto, el Cabildo no tiene atribuciones para aprobar ni denegar licencias de obras ni para ordenar demoliciones.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha sido tajante al respecto: “El Cabildo ni concede ni revoca licencias, esa es competencia de los ayuntamientos. No entraremos en conflictos jurídicos con ninguna corporación municipal. Nuestro papel es colaborar, no enfrentar”.

Vista de la playa de Las Coloradas, en Playa Blanca (Yaiza) desde el mirador del hotel Sandos Papagayo / A. F.

Investigación interna y respeto institucional

Ante los hechos ocurridos, Betancort ha ordenado la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo se produjo la contratación del letrado externo y en qué condiciones se redactó el escrito enviado sin autorización. Además, ha reiterado su respaldo absoluto a los servicios jurídicos del Cabildo, destacando su papel como garantes de la objetividad y neutralidad que exige la ley.

El Cabildo ha subrayado que solo los servicios jurídicos de la Corporación insular pueden asumir la representación legal en procesos judiciales, dado que su actuación está regida por principios de objetividad, imparcialidad y lealtad institucional, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución Española.

Evitar la politización de los procedimientos judiciales

La institución ha advertido sobre los riesgos de trasladar la confrontación política a los tribunales, algo que considera perjudicial para la gestión pública y la confianza ciudadana en las instituciones. “Las batallas políticas deben resolverse en las urnas, no en los juzgados”, señaló Betancort.

En ese sentido, se ha reiterado que cualquier actuación legal en nombre del Cabildo debe estar perfectamente coordinada, ajustada a derecho y exenta de intereses partidistas, con el fin de proteger el interés general de Lanzarote y La Graciosa.

Colaboración institucional como principio de actuación

El Cabildo también ha querido reafirmar su respeto hacia los ayuntamientos de la isla, sus trabajadores, cargos públicos y ciudadanía, recordando que las discrepancias políticas no deben comprometer la cooperación entre administraciones. La institución defiende la lealtad institucional como base para afrontar los retos de la isla, especialmente en temas urbanísticos y turísticos, donde la coordinación entre Cabildo y municipios es fundamental.