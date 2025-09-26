Lanzarote da el primer paso para implantar la plataforma 'TaxiLanzarote.net' y modernizar el servicio del taxi

El sector del taxi en Lanzarote se prepara para una transformación importante. El pleno del Cabildo insular ha aprobado este viernes una moción que permitirá impulsar la implantación de la plataforma TaxiLanzarote.net, un sistema digital que tiene como objetivo mejorar la eficiencia del servicio, adaptarlo a las necesidades actuales y proteger el empleo local en un contexto marcado por la competencia de plataformas privadas.

La propuesta, presentada por el Grupo Coalición Canaria (CC) y defendida por el consejero de Transporte y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, recibió el apoyo unánime del pleno. Durante la sesión, se destacó la necesidad urgente de introducir herramientas tecnológicas que permitan una gestión más moderna, coordinada y justa del sector.

“TaxiLanzarote.net no es solo una aplicación: es un instrumento de transformación que dignifica el trabajo de los profesionales del taxi y mejorará el servicio”, afirmó Jiménez.

Una herramienta clave para modernizar el transporte público

La plataforma TaxiLanzarote.net incluirá funciones como:

Asignación automatizada de servicios

Pago electrónico

Interoperabilidad entre municipios

Distribución equitativa de los servicios entre los profesionales del sector

Este sistema también busca reducir los tiempos de espera, mejorar la cobertura en zonas rurales o turísticas con menor conectividad y ofrecer una alternativa pública y regulada frente a la competencia desleal de servicios no autorizados.

La moción insta a los ayuntamientos de la isla a adherirse voluntariamente a esta plataforma común, y solicita al Gobierno de Canarias su apoyo mediante financiación específica, asistencia técnica y el reconocimiento autonómico del modelo insular de gestión del taxi.

Regulación y competencias insulares

El Cabildo prevé culminar este proceso con la elaboración de un reglamento insular que regule el uso obligatorio de la plataforma para todos los taxis, en el marco de lo establecido por la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

Este nuevo marco normativo se enmarca en la estrategia del Cabildo para reforzar la calidad del transporte público, apoyar a los trabajadores del sector y responder a las expectativas de la ciudadanía y del turismo, uno de los pilares económicos de la isla.

El Cabildo de Lanzarote considera que TaxiLanzarote.net no solo mejorará el servicio para usuarios, sino que también será una herramienta fundamental para lograr una gestión más justa del trabajo entre taxistas, en un momento en el que la digitalización del transporte se vuelve imprescindible.