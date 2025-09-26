Lanzarote refuerza su depuración de aguas con una inversión estatal de 20,1 millones en la EDAR de Tías

La isla de Lanzarote da un paso clave en la mejora de su infraestructura hidráulica con la próxima ampliación y modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tías, una obra que contará con una inversión estatal de 20,1 millones de euros.

La actuación será llevada a cabo por la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro de un plan más amplio de renovación de infraestructuras hidráulicas en la isla, que en total alcanza los 37,5 millones de euros.

Una EDAR con 20 años que necesita ser renovada

La actual EDAR de Tías, en funcionamiento desde 2003, trata las aguas residuales de los núcleos de Tías y Puerto del Carmen con un caudal diario de 8.000 metros cúbicos. Sin embargo, la instalación trabaja al límite de su capacidad y presenta deficiencias, por lo que se hace necesaria su ampliación para adaptarse al crecimiento poblacional y turístico de la zona.

Con la actuación prevista, se aumentará la capacidad de tratamiento en un 50%, alcanzando los 12.000 m³ diarios, lo que permitirá incorporar vertidos de otras zonas como Yaiza, Uga y Puerto Calero.

Mejoras tecnológicas para la reutilización del agua

Uno de los elementos clave del proyecto es la incorporación de tratamientos terciarios, que permitirán reutilizar el agua depurada para riego agrícola, de jardines y limpieza de calles, una medida que refuerza los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea.

Además, se construirá una nueva red de colectores de 17,2 kilómetros y cuatro estaciones de bombeo, que recogerán y transportarán los vertidos desde Puerto Calero hasta la estación depuradora.

Cumplimiento normativo y apoyo europeo

La actuación ha sido declarada de Interés General del Estado y se ajusta a los requisitos de la Directiva europea 91/271/CEE, que establece normas estrictas sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas para proteger el medio ambiente.

El proyecto contará, además, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020.

Un proyecto que beneficia a toda la isla

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso por Las Palmas, María Dolores Corujo, ha valorado positivamente el anuncio, subrayando que esta inversión “mejorará la calidad del agua tratada y permitirá extender el servicio a municipios como Yaiza”, una demanda histórica de la población del sur de la isla.

Corujo recordó además que “los principales avances en infraestructuras hidráulicas en los últimos años han venido impulsados por los gobiernos socialistas, apostando por una gestión del agua más eficiente, sostenible y solidaria”.

Dolores Corujo, secretaria del PSOE en Lanzarote, diputada en el Congreso y consejera en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Este tipo de obras no solo resuelven problemas técnicos sino que ayudan a avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente, al tiempo que refuerzan la seguridad hídrica de territorios especialmente vulnerables como las islas.

Próximos pasos

La licitación para la redacción del proyecto técnico ya ha sido aprobada por ACUAES. Una vez completada esta fase, se avanzará hacia la adjudicación de las obras. Aunque aún no hay una fecha oficial para el inicio de los trabajos, se espera que la ejecución se realice por fases para minimizar el impacto en el servicio actual.

Esta intervención, junto con la nueva depuradora y el emisario terrestre previsto en Arrecife, permitirá a Lanzarote dar un salto cualitativo en la gestión del agua, clave en un territorio que depende de forma crítica de la desalación y la reutilización.